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محمد عفيف نايفة.. "حفار القبور" السوري يكشف عن هويته في هارفارد
كشف السوري المعروف منذ سنوات بـ"حفار القبور" عن هويته، اليوم الأحد، ليروي فصلاً جديداً من جرائم القتل التي مارسها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بحق الشعب السوري.
محمد عفيف نايفة.. "حفار القبور" السوري يكشف عن هويته في هارفارد
"حفار القبور" بسوريا يكشف عن هويته / User Upload
13 أبريل 2025

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأحد، إن "حفار القبور" عرَّف نفسه في مداخلة أمام المؤتمر العربي المنعقد بجامعة هارفارد الأمريكية، باسمه الحقيقي محمد عفيف نايفة، من سكان العاصمة دمشق.

وأضافت الوكالة أن نايفة تحدث أمام المؤتمر عن شهاداته التي قدمها أمام كل من الكونغرس الأمريكي و"محكمة جرائم الحرب في سوريا" بألمانيا.

وتابعت بأن شهاداته "أسهمت بفضح الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق المعتقلين، بما في ذلك إلقاء آلاف الجثث في مقابر جماعية، بينها أطفال عُذبوا حتى الموت".

وتولى نايفة مهمة دفن ضحايا التعذيب في مقابر جماعية بين عامَي 2011 و2018، قبل أن يتمكن من مغادرة سوريا، وفق الوكالة.

مصدر:وكالة الأنباء السورية
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