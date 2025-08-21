جاء ذلك خلال كلمة الضحاك، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال الضحاك: "الحكومة السورية تواصل جهود إعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين في جميع أنحاء البلاد، مضيفاً أن سوريا "تتطلع لاستمرار الانخراط الدولي الإيجابي الداعم لها في هذه المرحلة الدقيقة".

وتابع الضحاك: "كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سوريا ومخططات التوسع التي تنتهك قواعد القانون الدولي، وتهدد بشكل مباشر سيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي".

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، شنَّت تل أبيب مرات عديدة غارات جوية على سوريا أدت إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

من جهة أخرى، أكد الضحاك أن "جهود حفظ السلم الأهلي وإيصال المساعدات تتواصل في السويداء (جنوب) بالتعاون مع الوكالات الأممية والشركاء الإنسانيين".

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفاً لإطلاق النار، عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية خلَّفت مئات القتلى.

وقال الضحاك إن "الحكومة السورية تؤكد رفضها القاطع لمحاولات تقسيم سوريا وتمرير أجندات خارجية هدامة، وأي خطوات لا تسهم في رأب الصدع وتحقيق المصالحة".

وأردف: "السوريون كانوا وسيبقون أكبر من أي محاولة لزرع الفتنة والانقسام، وهم اليوم أكثر تمسكاً بانتمائهم الوطني، وستبقى سوريا رغم المحن موحدة بأبنائها".

وختم كلمته في مجلس الأمن قائلاً: "سوريا بتاريخها العريق، ووعي أبنائها، ستتجاوز كل المحن والتحديات، وستبقى وطناً واحداً موحداً يتعاون فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل بأيدي كل السوريين ولكل السوريين".

“العنف في السويداء انخفض بشكل ملحوظ”

في السياق، صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بأن العنف انخفض بشكل ملحوظ في محافظة السويداء منذ وقف إطلاق النار، في يوليو/تموز الماضي.