سوريا الجديدة
1 دقيقة قراءة
"PKK/YPG" الإرهابي يقتحم بلدتين في محافظة الرقة السورية
اقتحم تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي، المعروف بـ"قسد"، بلدتين في محافظة الرقة شمال وسط سوريا، وواصل انتهاكاته بحق الأهالي.
"PKK/YPG" الإرهابي يقتحم بلدتين في محافظة الرقة السورية
لافتة في مدينة الرقة السورية / AA
21 أغسطس 2025

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" اليوم الخميس، على حسابها بمنصة "إكس"، أن "(قسد) تنفّذ حملة أمنية واسعة في بلدتي الهيشة وعين عيسى شمال الرقة بذريعة البحث عن مطلوبين"، دون ذكر تفاصيل ما آلت إليه تلك الانتهاكات.

والجمعة الماضي، اقتحم تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي بلدتين في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا، ونفَّذ حملة اعتقالات.

وتتكرر الملاحقات التعسفية والانتهاكات بحق المواطنين من جانب التنظيم في مناطق شمال شرقي سوريا، في انتهاك واضح لبنود الاتفاقية الموقَّعة في 10 مارس/آذار الماضي.

اختيارات المحرر

وفي 10 مارس/آذار، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تعرف بـ"قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، ولتأكيد وحدة أراضي البلاد، ورفض التقسيم، لكنّ التنظيم الإرهابي نقض الاتفاق أكثر من مرة.

وتبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.

اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us