وأفادت قناة "الإخبارية السورية" اليوم الخميس، على حسابها بمنصة "إكس"، أن "(قسد) تنفّذ حملة أمنية واسعة في بلدتي الهيشة وعين عيسى شمال الرقة بذريعة البحث عن مطلوبين"، دون ذكر تفاصيل ما آلت إليه تلك الانتهاكات.
والجمعة الماضي، اقتحم تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي بلدتين في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا، ونفَّذ حملة اعتقالات.
وتتكرر الملاحقات التعسفية والانتهاكات بحق المواطنين من جانب التنظيم في مناطق شمال شرقي سوريا، في انتهاك واضح لبنود الاتفاقية الموقَّعة في 10 مارس/آذار الماضي.
وفي 10 مارس/آذار، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تعرف بـ"قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، ولتأكيد وحدة أراضي البلاد، ورفض التقسيم، لكنّ التنظيم الإرهابي نقض الاتفاق أكثر من مرة.
وتبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.