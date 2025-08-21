وأفادت قناة "الإخبارية السورية" اليوم الخميس، على حسابها بمنصة "إكس"، أن "(قسد) تنفّذ حملة أمنية واسعة في بلدتي الهيشة وعين عيسى شمال الرقة بذريعة البحث عن مطلوبين"، دون ذكر تفاصيل ما آلت إليه تلك الانتهاكات.

والجمعة الماضي، اقتحم تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي بلدتين في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا، ونفَّذ حملة اعتقالات.

وتتكرر الملاحقات التعسفية والانتهاكات بحق المواطنين من جانب التنظيم في مناطق شمال شرقي سوريا، في انتهاك واضح لبنود الاتفاقية الموقَّعة في 10 مارس/آذار الماضي.