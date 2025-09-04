وقال الرئيس أردوغان في رسالة بهذه المناسبة اليوم الخميس: "في الذكرى السنوية لمؤتمر سيواس، الذي جسّد وحدة وتضامن شعبنا وأعلن إرادته بالحرية أمام العالم، أترحم على مصطفى كمال أتاتورك وجميع أبطال المؤتمر، وأترحم على شهدائنا الذين ضحوا في سبيل الاستقلال، وأعرب عن تقديري وامتناني لقدامى محاربينا".

وأضاف: "أوجه تحية خالصة إلى أهالي سيواس، الذين استضافوا هذا المؤتمر التاريخي، وإلى جميع أبناء شعبنا الذين وقفوا صفاً واحداً من أجل الاستقلال".