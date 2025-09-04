تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان يُحيي الذكرى الـ106 لمؤتمر سيواس ويُشيد بإرادة الأمة في الاستقلال
أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذكرى الـ106 لانعقاد مؤتمر سيواس، مؤكداً أن هذا الحدث التاريخي شكّل نقطة تحول في مسيرة الكفاح الوطني، حيث عبّر الشعب التركي عن عزيمته في الاستقلال وأسس لفكرة "تركيا المستقلة".
أردوغان يُحيي الذكرى الـ106 لمؤتمر سيواس ويُشيد بإرادة الأمة في الاستقلال
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
4 سبتمبر 2025

وقال الرئيس أردوغان في رسالة بهذه المناسبة اليوم الخميس: "في الذكرى السنوية لمؤتمر سيواس، الذي جسّد وحدة وتضامن شعبنا وأعلن إرادته بالحرية أمام العالم، أترحم على مصطفى كمال أتاتورك وجميع أبطال المؤتمر، وأترحم على شهدائنا الذين ضحوا في سبيل الاستقلال، وأعرب عن تقديري وامتناني لقدامى محاربينا".

وأضاف: "أوجه تحية خالصة إلى أهالي سيواس، الذين استضافوا هذا المؤتمر التاريخي، وإلى جميع أبناء شعبنا الذين وقفوا صفاً واحداً من أجل الاستقلال".

اختيارات المحرر

يُذكر أن مؤتمر سيواس، الذي عقد في 4 سبتمبر/أيلول 1919، كان من أبرز مراحل الكفاح الوطني ضد قوى الاحتلال، وأسهم بشكل مباشر في تمهيد الطريق لإعلان الجمهورية التركية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us