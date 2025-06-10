وحطّت الرحلة الأولى لشركة الطيران السورية انطلاقاً من دمشق في الساعة 19:17 بالتوقيت المحلي (16:17 ت غ) في مطار إسطنبول، حيث أقيم حفل استقبال لأفراد الطاقم.

ونقلت "سانا" عن مدير الخطوط الجوية السورية سامح عرابي قوله إن "العمل جار لتوسيع مسار الرحلات ليشمل مدناً تركية مثل مرسين وأنطاكيا وأزمير".

ومن المقرّر تسيير خمس رحلات أسبوعياً للخطوط الجوية السورية بين دمشق وإسطنبول.

وكانت شركة الخطوط الجوية التركية الوطنية استأنفت رحلاتها إلى دمشق في يناير/كانون الثاني، بعد ستة أسابيع على إطاحة النظام السوري.

وفُرضت عقوبات غربية على "الخطوط الجوية السورية"، شركة الطيران الوطنية، عام 2011. وفي الشهر الماضي رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ما مكّن الحكومة والقطاع الخاص من إعادة تفعيل العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بعد سنوات من العزلة.