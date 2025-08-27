الحرب على غزة
استشهاد العدّاء الفلسطيني علام العمور بقصف للاحتلال الإسرائيلي خلال محاولته الحصول على مساعدات
أعلن الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، اليوم الأربعاء، استشهاد العدّاء الدولي علام العمور برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء محاولته الحصول على طرد غذائي في خان يونس جنوب قطاع غزة.
العدّاء الفلسطيني علام العمور / وسائل التواصل
27 أغسطس 2025

وفي تدوينة على منصة فيسبوك، نعى الاتحاد العمور قائلاً: "بمزيد من الحزن والأسى ينعى الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى العدّاء الشاب علام العمور، الذي ارتقى شهيداً".

وأوضح الاتحاد أن العمور قُتل في أثناء محاولته الحصول على المساعدات الغذائية لمواجهة ما وصفه بـ"التجويع الإسرائيلي الممنهج" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفاً أن نهايته كانت "برصاصة في الرأس بدل أن يحمل بيده ما يسد رمق عائلته".

وكان العمور حصل على الميدالية البرونزية في سباق 5 آلاف متر للشباب ضمن بطولة غرب آسيا.

في السياق نفسه، ذكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، أن الحركة الرياضية الفلسطينية فقدت 774 شهيداً منذ بداية الحرب، بينهم 355 لاعب كرة قدم، و277 من الاتحادات الرياضية، و142 من الكشافة، إضافة إلى 119 مفقوداً، كما تضررت 288 منشأة رياضية كلياً أو جزئياً، بينما بلغ عدد شهداء الإعلام الرياضي 15 شهيداً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و819 شهيداً، و158 ألفاً و629 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً.


مصدر:TRT Arabi
