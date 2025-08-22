أثار اختيار هذا العنوان موجة استياء واسعة، خصوصاً أن الشريف كان قد عمل سابقاً مع الوكالة، وكان جزءاً من فريقها الذي فاز بجائزة بوليتزر 2024. ووفقاً لما كشفه موقع Declassified، فقد اعتبر عدد من الصحفيين أن هذا الحادث يجسد نمطاً أوسع من التغطية المنحازة لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

هذه الحادثة لم تقتصر على إثارة ردود فعل شعبية على الإنترنت، بل أثارت أيضاً قلقاً داخليّاً بين موظفي الوكالة. وتحدث عدد من صحفيي رويترز إلى Declassified عن ما وصفوه بانحياز واضح لإسرائيل لدى المحررين والإدارة العليا في الشركة، وأكدوا جميعاً أنهم فضلوا عدم كشف هوياتهم لتجنب أي عقوبات أو إجراءات انتقامية.

ويشير موقع Declassified في تقرير نشر الخميس، إلى أن أحد المحررين قدّم استقالته في أغسطس/آب 2024، موضحاً لزملائه في رسالة بريد إلكتروني أن قيمه لم تعد تتماشى مع قيم المؤسسة.

وكتب المحرر في رسالته: “أرفقت تقريراً ورسالة مفتوحة وجهناها للإدارة على أمل أن تتمسك رويترز بالمبادئ الصحفية الأساسية، لكنني أدركت أن القيادة العليا لا ترغب بالتغيير، بل تعمل على خنق الانتقادات”.

وفي رد على هذه الاتهامات، نفت هيذر كاربنتر، المديرة الأولى للاتصالات في رويترز، لموقع Declassified أن تكون الشركة قد تلقت تلك الرسالة.

لكن أحد المصادر داخل الوكالة أكد العكس، موضحاً أن مجموعة من الصحفيين توصلوا، بعد أسابيع قليلة من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى قناعة بأن تغطية رويترز لحرب إسرائيل على غزة كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية.

وبحسب ما أورده Declassified، بادر هؤلاء الصحفيون -إلى جانب عملهم اليومي- إلى إعداد تحقيق داخلي شامل شمل تحليلات كمية ونوعية للتقارير المنشورة.

وشكّلت نتائج هذا التحقيق أساس رسالة مفتوحة جرى تداولها داخليّاً للتعريف بالصحفيين الذين يسعون إلى تحسين جودة تغطية الوكالة للأحداث في غزة.

التحقيق الداخلي شمل مراجعة 499 تقريراً نشرتها رويترز بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تحت وسم #إسرائيل_فلسطين. وكشفت المراجعة عن نمط ثابت يتمثل في تخصيص موارد أكبر لتغطية القصص التي تمس الإسرائيليين مقارنة بالفلسطينيين.

ففي ذلك الوقت، كانت التقديرات تشير إلى استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني في غزة، أي ما يقارب عشرة أضعاف عدد القتلى الإسرائيليين، لكن هذا الفارق الكبير لم ينعكس على حجم التغطية أو أولويات العناوين التحريرية.

ويضيف Declassified أن الدراسة الداخلية تساءلت أيضاً عن سبب تجاهل رويترز لادعاءات خبراء حقوقيين بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، في حين تعاملت الوكالة مع اتهامات مشابهة ضد روسيا في أوكرانيا بجدية وتغطية واسعة.

كما لفتت الدراسة إلى تحيز في اللغة المستخدمة، إذ حظرت الإدارة التحريرية استخدام كلمة «فلسطين»، رغم أنها تشير إلى كيان جغرافي وتاريخي قائم ومعروف.

ورغم ما كشفه هذا التحقيق، إلا أن إدارة رويترز لم ترد على أسئلته بشأن ما إذا كانت قد تبنت أيّاً من التوصيات التي خرجت بها الدراسة.

ويعتبر مراقبون هذا الصمت مؤشراً إضافيّاً على وجود انحياز بنيوي راسخ في سياسات الوكالة التحريرية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

تغييرات في دليل الأسلوب التحريري تحت ضغط الانتقادات

بحلول مايو/أيار من هذا العام، ظهرت بعض المؤشرات على تغييرات في دليل الأسلوب التحريري داخل وكالة رويترز، عكست ولو جزئيّاً الانتقادات الداخلية السابقة.