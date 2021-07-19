سياسة
2 دقيقة قراءة
ما قصة "الناجي الأخير" الذي يزعم أنه يحدثنا من عام 2027؟
مستخدم إسباني عبر تيك توك يزعم أنه ينقل لنا مشاهد من المستقبل، حيث استيقظ ذات يوم وحيداً في مستشفى ليجد نفسه في عام 2027، ولا يوجد بشر أو حيوانات.
ما قصة "الناجي الأخير" الذي يزعم أنه يحدثنا من عام 2027؟
أحد اللقطات التي تضمنتها مقاطع "الناجي الأخير" المصورة 
19 يوليو 2021

زعم مستخدم يسمي نفسه "الناجي الأخير" عبر حسابه على تيك توك، اسمه "خافيير" ولديه 1.3 مليون متابع، أنه استيقظ ذات يوم في شهر فبراير/شباط الماضي، فوجد نفسه في عام 2027 وحيداً، ولا يعرف كيف يعود بالزمن إلى الوراء.

ويقول "خافيير" عبر الفيديوهات القصيرة التي ينقل بها مشاهد من مدينة فالنسيا الإسبانية، إن البشرية انقرضت، بل والحيوانات أيضاً.

وعلق "خافيير" على الفيديو الأول له قائلاً: "اليوم هو 13 فبراير 2027، أنا وحدي في المدينة، لا أحد في الشوارع أو المراكز التجارية، لا أحد في الشواطئ ولا القوارب، أنا وحدي في العالم.. الناجي الأخير".

وعرضت فيديوهات "خافيير" مشاهد لحديقة حيوانات فارغة من أي كائن حي، ومشاهد للشوارع والمستشفيات وأقسام الشرطة.

ولاقت الفكرة تشككاً واسعاً من متابعيه، الذين بدأوا في تحدّيه عبر طلب تصوير أماكن بعينها وعرضها عليهم.

ووجد آخرون الفكرة مسلية للغاية حتى لو لم تكن حقيقية، وبدأوا في وضع سيناريوهات خيالية لما يمكن أن يكون حدث لخافيير، مثل وقوعه في "بُعد" آخر من الواقع وليس هروبه إلى المستقبل بطريقة غامضة.

نجم البوب "شو لو" تواصل برسالة شخصية مع "خافيير" وأخبره أنه يمكن أن يصدقه في حالة واحدة، إذا لم يقم بعرض فيديوهات مصورّة مسبقاً أي يمكن التلاعب بها تقنياً، وقام بعرض بث مباشر لنفس المشاهد.

أجابه "الناجي الأخير" بأنه لن يتمكن من ذلك لأن "شبكة الإنترنت ضعيفة في المستقبل".

وقام بعض المتابعين بتحليل الفيديوهات التي ينشرها "خافيير"، وأبرز بعضهم تناقضات في الصور توحي بأنه قام بتعديل اللقطات عبر برامج تقنية عالية الجودة، لكنها مشاهد غير حقيقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us