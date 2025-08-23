ففي جنوب القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق النازحين إثر قصف مدفعي وجوي استهدف خياماً تؤويهم قرب بوابة مدينة أصداء ومحيط مدينة حمد في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 16 شخصاً بينهم 6 أطفال، وفق مصادر طبية.

كما استشهد فلسطيني آخر برصاص جنود الاحتلال في أثناء انتظاره الحصول على مساعدات قرب محور موراج. وفي وسط القطاع استشهد 3 فلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلاً لعائلة الحميدي في مخيم المغازي، فيما استشهد آخران من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال في محيط نتساريم وخان يونس، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف منزلاً لعائلة الأشقر شرقي مخيم النصيرات.

أما في شمال القطاع فقد كثف جيش الاحتلال قصفه لحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ونفذ 6 عمليات نسف متزامنة لمبانٍ سكنية خلال أقل من ربع ساعة، في إطار التحضير لعملية عربات جدعون 2 التي تهدف إلى اجتياح المدينة واحتلالها بالكامل بعد تهجير سكانها. كما طالت عمليات النسف مناطق جباليا حيث ألقت مسيّرات الاحتلال قنابل متفجرة على منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة.

وأفادت مستشفيات القطاع بأن 65 فلسطينياً استشهدوا أمس الجمعة، بينهم 37 في مدينة غزة، ومنهم 6 قضوا جوعاً بعد استهدافهم في أثناء محاولتهم الحصول على الطعام. ووفق وزارة الصحة في غزة، قتلت إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي أكثر من ألفَي فلسطيني وأصابت أكثر من 15 ألفاً خلال ما تصفه الأوساط الفلسطينية بـ"مصايد الموت" المرتبطة بآلية توزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً.