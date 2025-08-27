وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن من بين الشهداء 4 فلسطينيين قُتلوا أثناء انتظارهم المساعدات في مدينة خان يونس، بينما استشهد فلسطينيان آخران بقصف استهدف منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة. كما أصيب 9 فلسطينيين إثر غارة جوية استهدفت خيمة قرب مقبرة الشيخ رضوان شمال المدينة.

ومنذ 11 أغسطس/آب الجاري يشن جيش الاحتلال هجوماً واسعاً على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

والأحد، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الجيش ينسف ويدمر مربعات سكنية جنوب وشرق وشمال مدينة غزة، ضمن هجوم متزامن "يزحف بالتدمير الشامل والمحو المنهجي" كجزء من خطة تل أبيب لاحتلال المدينة.

وفي 8 أغسطس/آب أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءاً بمدينة غزة.

وجنوب قطاع غزة، استشهدت فلسطينيتان، أحدهما طفلة، بقصف جوي استهدف خيام نازحين في مخيم القادسية غرب مدينة خان يونس، كما استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفل وفتاة، وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمالي خان يونس.

وفي غضون ذلك، سجلت وزارة الصحة في غزة 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، ليصل عدد شهداء المجاعة إلى 313 شخصاً بينهم 119 طفلاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و819 شهيداً و158 ألفاً و629 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً.