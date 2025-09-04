ورأى بيان صادر عن المنظمة أن سياسات إسرائيل القائمة على ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، تمثل "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتواصل إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة، بدعمٍ أمريكي، منذ نحو عامين، وتمضي بمخططات لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وسط حديث متصاعد عن إقامة ما سمَّتها "إمارة الخليل"، وفصلها عن السلطة الفلسطينية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

وأفادت المنظمة بأن "فرقها شهدت خلال عام 2025 سياسات وممارسات صُممت بوقاحة لترحيل الفلسطينيين من أرضهم، ومنع أي إمكانية للعودة".

وخلصت إلى أن "إنهاء الاحتلال يبقى هو السبيل الوحيد لتخفيف المعاناة الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون"، وحذرت من أن "الفلسطينيين يواجهون تهجيراً جماعياً قسرياً في أنحاء الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين، ما يزيد بشكل كبير من خطر التطهير العرقي في الأراضي المحتلة".

وحثت المنظمة الدول -لا سيما التي تربطها علاقات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية وثيقة مع إسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- على "ممارسة ضغوط جادة لوقف الممارسات التي تضر بالفلسطينيين وتُهجّرهم، وضمان إنهاء الاحتلال غير القانوني".