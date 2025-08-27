الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
إسطنبول.. "مؤتمر غزة" يبحث تأسيس تحالفات إسلامية ودولية لمقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية بغزة
انطلقت، يوم الأربعاء، فاعليات اليوم السادس من "مؤتمر غزة"، الذي يُعقد تحت شعار "غزة: مسؤولية إسلامية وإنسانية"، في جزيرة الديمقراطية والحرية ببحر مرمرة في مدينة إسطنبول.
إسطنبول.. "مؤتمر غزة" يبحث تأسيس تحالفات إسلامية ودولية لمقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية بغزة
مؤتمر غزة بإسطنبول / AA
27 أغسطس 2025

ويُنظَّم المؤتمر من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووقف علماء الإسلام في تركيا، بمشاركة واسعة لبحث سبل تشكيل تحالفات دولية لخدمة القضية الفلسطينية.

ويتضمن برنامج اليوم السادس ثلاث ورشات عمل، الأولى بعنوان: "إعلان إسطنبول للتحالف الحقوقي"، والثانية "تحريك الأمة: التحديات والعقبات"، والثالثة "التحالف الإسلامي ووسائله / التحالف الدولي لمنع الإبادة". ويختتم اليوم بورشة عمل إضافية بعنوان: "تشكيل جبهة عملية من جميع المشاركين ونحوهم".

ومن المقرر أن يعقد المنظمون جلسة ختامية مساء اليوم، يُعلَن خلالها عن نتائج ورشات العمل وتوصياتها.

اختيارات المحرر

ويُشار إلى أن المؤتمر انطلق يوم الجمعة، ويستمر حتى 29 أغسطس/آب الجاري، على أن يُختتم بقراءة البيان الختامي عقب صلاة الجمعة في مسجد أيا صوفيا بإسطنبول.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت 62 ألفاً و819 شهيداً، و158 ألفاً و629 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us