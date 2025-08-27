ويُشار إلى أن المؤتمر انطلق يوم الجمعة، ويستمر حتى 29 أغسطس/آب الجاري، على أن يُختتم بقراءة البيان الختامي عقب صلاة الجمعة في مسجد أيا صوفيا بإسطنبول.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت 62 ألفاً و819 شهيداً، و158 ألفاً و629 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً.