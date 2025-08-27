ويُنظَّم المؤتمر من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووقف علماء الإسلام في تركيا، بمشاركة واسعة لبحث سبل تشكيل تحالفات دولية لخدمة القضية الفلسطينية.
ويتضمن برنامج اليوم السادس ثلاث ورشات عمل، الأولى بعنوان: "إعلان إسطنبول للتحالف الحقوقي"، والثانية "تحريك الأمة: التحديات والعقبات"، والثالثة "التحالف الإسلامي ووسائله / التحالف الدولي لمنع الإبادة". ويختتم اليوم بورشة عمل إضافية بعنوان: "تشكيل جبهة عملية من جميع المشاركين ونحوهم".
ومن المقرر أن يعقد المنظمون جلسة ختامية مساء اليوم، يُعلَن خلالها عن نتائج ورشات العمل وتوصياتها.
ويُشار إلى أن المؤتمر انطلق يوم الجمعة، ويستمر حتى 29 أغسطس/آب الجاري، على أن يُختتم بقراءة البيان الختامي عقب صلاة الجمعة في مسجد أيا صوفيا بإسطنبول.
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت 62 ألفاً و819 شهيداً، و158 ألفاً و629 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً.