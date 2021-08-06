بعد أكثر من ثلاثة عقود من سحبهم من طائرة تابعة لشركة الطيران البريطانية بريتش إيرويز British Airways في الثاني من أغسطس/آب 1990 في أثناء توقف في الكويت، يريد رهائن سابقون استخدمهم صدام حسين دروعاً بشرية أن تعترف الحكومة البريطانية بمسؤوليتها في هذه الحادثة.

وتوقفت الرحلة "بي ايه 149" الآتية من لندن والمتوجهة إلى كوالالمبور، في مدينة الكويت في الثاني من أغسطس/آب 1990، بعد ساعات قليلة من بدء الغزو العراقي الذي أدى بعد ذلك إلى حرب الخليج.

قصف الجيش العراقي المطار وتم جمع كل الركاب لبضعة أيام في فندق قريب تديره هيئة الأركان العامة العراقية، ثم نُقلوا إلى بغداد واستخدموا أخيراً "دروعاً بشرية" في مواقع استراتيجية.

ويقول كتاب بريطاني جديد بعنوان "عملية حصان طروادة" إن لندن استخدمت الرحلة "بي ايه 149" لإرسال تسعة من مسؤولي الاستخبارات إلى الكويت، وكانت على علم بالخطر الذي يتعرض له المدنيون.

ويوضح مؤلف الكتاب ستيفن ديفيس أن لندن كانت قد تلقت معلومات من الاستخبارات الأمريكية تبلغها بالغزو العراقي. ويضيف أن برج المراقبة كان يرفض هبوط كل الرحلات الأخرى في تلك الليلة.

وأمضى عدد من الركاب وأفراد الطاقم الـ367 في الطائرة المتوجهة إلى كوالالمبور، أكثر من أربعة أشهر في الأسر، ووضِعوا في مواقع تشكل أهدافاً محتملة للتحالف الغربي.

أحد هؤلاء باري مانرز (55 عاماً) الذي كان مسافراً مع رفيقه حينذاك لاجتماع لعائلة الأخير في ماليزيا.

وبمناسبة صدور الكتاب، صرح مانرز أن "مؤامرة الصمت" حول هذه الأحداث قوضت ثقته في السلطات. وقال: "إنه أمر مناقض للقيم التي تعلمناها ولجوهر المجتمعات الغربية بحد ذاته".

وروى لوكالة الأنباء مستذكراً أسره، أنه كان يخشى أن يصدر الأمر للسجانين بإعدام السجناء.

هدية لصدام

بعد أربعة أشهر في الأسر، تمكن من العودة إلى لندن لكنه عانى من مشاكل نفسية بعد وفاة رفيقه في 1992.

من جهتها، تذكر مارغريت هيرن (65 عاماً) أن صورة لطفليها الصغيرين كانت تبكيها في الأسر، لكن تدريجياً حل الملل محل الخوف.

تقول هيرن: "فقدت الإحساس"، موضحة أن الوضع "يجعلك تفقد الإحساس بالأشياء".

وأضافت: "لا يمكن تحمل هذا الحجم من الخوف والقلق".

وقد نقلت من الكويت إلى البصرة وبغداد ثم إلى مكانين للاحتجاز في الصحراء خلال خمسة أسابيع من الأسر.

وهي تتذكر رهائن يصادقون حراسهم عبر لعب كرة القدم في تناقض صارخ مع هول العنف وعمليات الإعدام الوهمية والحرمان التي تعرض لها البعض، حسب الكتاب.

وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: "كنا مجرد هدية لصدام.. تمكنت من تجاوز المحنة بوضعي كل ذلك في صندوق حتى لا أنظر مرة أخرى إليه أبداً"، مؤكدة "لا أريد أن أشعر بخوف من هذا النوع إطلاقاً".

"فقدت الفرح واللامبالاة"

وضِع ريتشارد بالاسوباراميان طبيب القلب البالغ من العمر 49 عاماً، في الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين في فندق في الكويت.

ولأنه ينتمي إلى عائلة نصفها ماليزي، تمكن من الاستفادة من عمليات الإجلاء التي نظمتها كوالالمبور بعد رحلتين بحافلة استغرقتا نحو عشرين ساعة في حر الصحراء الخانق.

ويقول: "كان الأمر سريالياً، مخيفاً، كما لو أنك لم تكن موجوداً هناك وشعرنا بالذنب لأننا تركنا البعض وراءنا". ويتابع: "فقدت شبابي في الكويت. أشعر بقلق أكبر. فقدت الفرح واللامبالاة اللذين كنت أتمتع بهما".

ويحظى ستيفن ديفيس بدعم عضو سابق في السفارة البريطانية في الكويت يؤكد أيضاً أن مسؤولين سياسيين كباراً التفوا على القنوات التقليدية لإرسال عملاء للاستخبارات.

وقال مؤلف الكتاب إن تأخير إقلاع الطائرة من مطار هيثرو لمدة ساعتين بذريعة مشاكل في تكييف الهواء، سمح لهؤلاء البريطانيين بالصعود إليها في اللحظة الأخيرة.

وأضاف أن رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر كذبت على البرلمان بينما هددت شركة الطيران البريطانية عدداً من أفراد الطاقم والركاب لخنق القضية.

ونفت وزارة الدفاع البريطانية و"بريتش إيرويز" اللتين رفضتا رداً على أسئلة فرانس برس الإدلاء بأي تعليق، هذه الاتهامات.

في 2003 أمر القضاء الفرنسي "بريتش إيرويز" بدفع 1.67 مليون يورو لرهائن فرنسيين سابقين، معتبراً أن الشركة "أخفقت بشكل خطير في تنفيذ التزاماتها" تجاه الركاب عندما سمحت بهبوط الطائرة.