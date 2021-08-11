سياسة
2 دقيقة قراءة
بيعت كل أقمصته في الساعات الأول.. ما سر رقم 30 الذي سيحمله ميسي في باريس؟
قال المتجر الرسمي لنادي باريس سان جيرمان إن جميع أقمصة اللاعب الجديد ليونيل ميسي بيعت في أقلّ من 24 ساعة، فيما كشفت تقارير صحفية عن سبب اختيار النجم الأرجنتيني القميص رقم 30 مع فريقه الجديد.
بيعت كل أقمصته في الساعات الأول.. ما سر رقم 30 الذي سيحمله ميسي في باريس؟
المتجر الرسمي لنادي باريس سان جيرمان يعلن أن جميع أقمصة اللاعب الجديد ليونيل ميسي بيعت في أقلّ من 24 ساعة / AP
11 أغسطس 2021

أعلن المتجر الرسمي لنادي باريس سان جيرمان الأربعاء، أن جميع أقمصة اللاعب الجديد ليونيل ميسي بيعت في أقلّ من 24 ساعة.

من جانبها قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن الطلب على أقمصة النجم الأرجنتيني قد يصل إلى 300 ألف شخص خلال الموسم الحالي.

وأوضحت تقارير صحفية سبب اختيار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للقميص رقم 30 مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

وانتقل ميسي رسمياً إلى باريس سان جيرمان، الذي أصدر بياناً رسمياً أمس الثلاثاء، موضحاً أن الأرجنتيني وقع عقداً حتى يونيو 2023.

وارتدى ميسي القميص رقم 10 لأكثر من عقد في برشلونة، ومن المفترَض أنه عرضه عليه زميله نيمار ليرتديه بدلًا منه في باريس سان جيرمان.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً لم يرغب في أخذ الرقم من البرازيلي، واختار بدلاً من ذلك 30، وهو الرقم الذي ارتداه لأول مرة في فريق برشلونة الأول.

وفي فرنسا، الرقم 30 عادة ما يكون رقم القميص المخصص لحارس المرمى الثالث، وحسب ما ورد عُرض على ميسي رقم 19 رقم قميصه الثاني في برشلونة، لكنه اختار الرقم 30.

وعند التوقيع مع الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، قال ميسي لموقع باريس سان جيرمان الرسمي: "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان؛ كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحاتي الكروية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us