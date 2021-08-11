أعلن المتجر الرسمي لنادي باريس سان جيرمان الأربعاء، أن جميع أقمصة اللاعب الجديد ليونيل ميسي بيعت في أقلّ من 24 ساعة.

من جانبها قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن الطلب على أقمصة النجم الأرجنتيني قد يصل إلى 300 ألف شخص خلال الموسم الحالي.

وأوضحت تقارير صحفية سبب اختيار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للقميص رقم 30 مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

وانتقل ميسي رسمياً إلى باريس سان جيرمان، الذي أصدر بياناً رسمياً أمس الثلاثاء، موضحاً أن الأرجنتيني وقع عقداً حتى يونيو 2023.

وارتدى ميسي القميص رقم 10 لأكثر من عقد في برشلونة، ومن المفترَض أنه عرضه عليه زميله نيمار ليرتديه بدلًا منه في باريس سان جيرمان.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً لم يرغب في أخذ الرقم من البرازيلي، واختار بدلاً من ذلك 30، وهو الرقم الذي ارتداه لأول مرة في فريق برشلونة الأول.

وفي فرنسا، الرقم 30 عادة ما يكون رقم القميص المخصص لحارس المرمى الثالث، وحسب ما ورد عُرض على ميسي رقم 19 رقم قميصه الثاني في برشلونة، لكنه اختار الرقم 30.

وعند التوقيع مع الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، قال ميسي لموقع باريس سان جيرمان الرسمي: "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان؛ كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحاتي الكروية".