أعلنت القوات المسلحة المصرية الخميس، أنها واصلت أعمالها لملاحقة العناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء، ونجحت في القضاء على 13 "عنصراً تكفيرياً"، إلى جانب مقتل وإصابة 9 من جنودها.

جاء ذلك حسب بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولفت المسؤول العسكري إلى أن المواجهات مع المسلحين أسفرت عن مقتل وإصابة 9 جنود من القوات المسلحة.

وأضاف: "استكمالا لجهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و20 خزنة بندقية آلية".

وأشارت إلى أنها "ضبطت أيضاً عدداً من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة ومنظارَي ميدان ومَبالغ مالية من مختلف العملات".