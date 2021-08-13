أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول في شمالي البلاد إلى 32 بولاية قسطمونو وإلى 6 في سينوب.

بدورها، أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الجمعة، أن جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات.

فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، إجلاء قوات الجيش 545 مواطناً عالقاً من مناطق الفيضانات في ولايتي سينوب وقسطمونو شمالي البلاد، إلى نقاط آمنة ومراكز طبية.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، الجمعة، إن القوات المسلحة تواصل إجلاء المواطنين العالقين في مناطق الفيضانات بولايتي سينوب وقسطمونو.

وتعرضت مناطق غربي منطقة البحر الأسود (شمالي تركيا) لأمطار غزيرة تسببت بحدوث سيول وفيضانات في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب.

فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المناطق المتضررة "مناطق منكوبة".