سياسة
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فيضانات تركيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 38 وإجلاء 545 مواطناً عالقاً
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات شمالي البلاد إلى 38، والجيش التركي يتمكن من إجلاء 545 مواطناً عالقاً إلى أماكن آمنة.
فيضانات تركيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 38 وإجلاء 545 مواطناً عالقاً
جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات / Reuters
13 أغسطس 2021

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول في شمالي البلاد إلى 32 بولاية قسطمونو وإلى 6 في سينوب.

بدورها، أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الجمعة، أن جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات.

فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، إجلاء قوات الجيش 545 مواطناً عالقاً من مناطق الفيضانات في ولايتي سينوب وقسطمونو شمالي البلاد، إلى نقاط آمنة ومراكز طبية.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، الجمعة، إن القوات المسلحة تواصل إجلاء المواطنين العالقين في مناطق الفيضانات بولايتي سينوب وقسطمونو.

وتعرضت مناطق غربي منطقة البحر الأسود (شمالي تركيا) لأمطار غزيرة تسببت بحدوث سيول وفيضانات في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب.

فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المناطق المتضررة "مناطق منكوبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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