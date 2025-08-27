27 أغسطس 2025
ويشمل القرار إضافة رسوم بنسبة 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى الرسوم السابقة البالغة 25% على عدد من المنتجات الهندية، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة إلى 50% على سلع مثل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والأدوات الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية.
وتعد هذه من بين أعلى الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على أي دولة. والسبت الماضي وصف وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار قرار الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على بلاده لشرائها النفط من روسيا بأنه "غير عادل وغير منطقي".
مصدر:TRT Arabi