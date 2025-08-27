بسبب النفط الروسي.. قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى ما يصل إلى 50% حيز التنفيذ في موعده المقرر اليوم الأربعاء، ما يزيد من التوتر بين الشريكين الاستراتيجيين.