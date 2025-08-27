سياسة
بسبب النفط الروسي.. قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى ما يصل إلى 50% حيز التنفيذ في موعده المقرر اليوم الأربعاء، ما يزيد من التوتر بين الشريكين الاستراتيجيين.
ويشمل القرار إضافة رسوم بنسبة 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى الرسوم السابقة البالغة 25% على عدد من المنتجات الهندية، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة إلى 50% على سلع مثل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والأدوات الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية. 

وتعد هذه من بين أعلى الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على أي دولة. والسبت الماضي وصف وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار قرار الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على بلاده لشرائها النفط من روسيا بأنه "غير عادل وغير منطقي".

