سياسة
2 دقيقة قراءة
بدعوة من الرئيس الصيني.. كيم وبوتين يجتمعان في بكين خلال عرض عسكري
أعلنت الصين وكوريا الشمالية، الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيجري أول زيارة له للصين منذ ستة أعوام لحضور عرض عسكري الأسبوع المقبل، وهو حدث سيجمعه للمرة الأولى منذ توليه السلطة أواخر 2011 بعدد كبير من قادة العالم.
بدعوة من الرئيس الصيني.. كيم وبوتين يجتمعان في بكين خلال عرض عسكري
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في لقاء سابق بالعاصمة بيونغ يانغ / Reuters
29 أغسطس 2025

ومع مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً في العرض، من المرجح أن يؤكد هذا الحدث الاصطفاف الثلاثي بين بكين وموسكو وبيونغ يانغ، في مواجهة جهود الولايات المتحدة لتعزيز تحالفاتها مع كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيكونان من بين 26 زعيماً أجنبياً سيحضرون العرض العسكري الضخم في البلاد الأسبوع المقبل.

ويُقام العرض في ساحة تيانانمن ببكين في 3 سبتمبر/أيلول، وهو جزء من احتفالات الصين بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية بعد استسلام اليابان رسميا.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم تلقى دعوة لزيارة الصين من الرئيس شي جين بينغ، فيما ستكون أول زيارة يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين منذ 2019.

اختيارات المحرر

وتستعرض بكين قوتها العسكرية في وقت يتزايد فيه عدم اليقين الجيوسياسي، إذ يُغيّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التحالفات والشراكات الأمريكية رأسًا على عقب.

وقال هونغ لي، مساعد وزير الخارجية الصيني، في مؤتمر صحفي ببكين الخميس: "نرحب ترحيباً حاراً بزيارة الأمين العام كيم جونغ أون إلى الصين لحضور الفعاليات التذكارية”، وأكد أن "صون العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية وتوطيدها وتنميتها هو الموقف الثابت للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية”.

ويُبرز العرض العسكري، الذي يضم أكثر من 10 آلاف جندي ومئات الأسلحة المتطورة، القوة العسكرية المتنامية للصين في ظل برنامج الزعيم شي جين بينغ الطموح لتحديث جيش بلاده.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us