ومع مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً في العرض، من المرجح أن يؤكد هذا الحدث الاصطفاف الثلاثي بين بكين وموسكو وبيونغ يانغ، في مواجهة جهود الولايات المتحدة لتعزيز تحالفاتها مع كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيكونان من بين 26 زعيماً أجنبياً سيحضرون العرض العسكري الضخم في البلاد الأسبوع المقبل.

ويُقام العرض في ساحة تيانانمن ببكين في 3 سبتمبر/أيلول، وهو جزء من احتفالات الصين بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية بعد استسلام اليابان رسميا.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم تلقى دعوة لزيارة الصين من الرئيس شي جين بينغ، فيما ستكون أول زيارة يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين منذ 2019.