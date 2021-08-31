سياسة
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قبل الإعلان عنه.. إليك أبرز التسريبات عن مواصفات هاتف آيفون 13 الجديد
في وقت يترقب فيه كثيرون إعلان شركة آبل عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد آيفون 13 كشف موقع DigiTimes أن الشركة على وشك رفع أسعاره. من جانبه قال المحلل في شركة آبل، مينغ تشي كو، إن الهاتف قد يكون قادراً على إجراء مكالمات عبر الأقمار الصناعية.
قبل الإعلان عنه.. إليك أبرز التسريبات عن مواصفات هاتف آيفون 13 الجديد
وفق بلومبيرغ تعمل شركة آبل منذ سنوات مع فريق متخصص لجلب تكنولوجيا الأقمار الصناعية لأجهزتها  / Reuters
31 أغسطس 2021

في وقت يترقب فيه كثيرون إعلان شركة آبل عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد آيفون 13 تزداد الشائعات حول سعر الهاتف والإمكانات التي تحتويه.

فقد كشف تقرير نشره موقع DigiTimes أن شركة آبل على وشك زيادة أسعار آيفون 13 لتعويض تكاليف إنتاج الرقائق بعد تلقي إخطار من شركة TSMC، أكبر مورد للرقائق، بارتفاع تكاليف الإنتاج. وهو الأمر الذي ربما يؤثر على طراز آيفون 13 الجديد، وفق الموقع.

كما أنه في حال استيعاب آبل التكاليف المتزايدة على الرقاق لهواتف آيفون 12 وآيفون 13 فإن أسعار آيفون 11 و آيفون SE، سيواجهان ارتفاعات أكبر بكثير من سعرهما الحالي. لذلك يقول موقع Digitimes: "من المرجح أن تحدد آبل أسعاراً أعلى لجهاز آيفون القادم وسلسلة إصداراته الأخرى".

إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية

قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها إن شركة آبل تعمل منذ سنوات مع فريق متخصص لجلب تكنولوجيا الأقمار الصناعية لأجهزتها من أجل إتاحة الاتصال وإرسال الرسائل للمستخدم في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية حتى تتمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ في المناطق التي لا تحتوي على تغطية خلوية.

وسيكون لتلك الرسائل خصائص معينة عندما ترسل إحداها إلى جهة الاتصال في حالات الطوارئ، كحد للطول وظهورها على شكل فقاعة رمادية بدلاً من اللون الأخضر المستخدم في رسائل SMS والأزرق المستخدم في iMessages. وتفيد التقارير بأنه سيجري إيصالها حتى في حالة تشغيل وضع "عدم الإزعاج"، مما قد يساعد في ضمان رؤية رسالتك.

من جانبه قال المحلل في شركة آبل، مينغ تشي كو، يوم الأحد إن آيفون 13 قد يكون قادراً على إجراء مكالمات عبر الأقمار الصناعية، مصرحاً بأن الهاتف سيعمل على الأرجح مع الطيف المملوك لشركة Globalstar Inc.

وغالباً ما يكشف كو عن تفاصيل حول خطط آبل قبل أن تعلنها رسمياً.

بالإضافة إلى إمكانية تمتع آيفون 13 بقدرة على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، فسيحتوي على نسخة محدثة من تقنية Face ID التي تمكِّن المستخدم من إغلاق iPhone أو iPad Pro بطريقة آمنة بمجرد النظر إليه، لكن النسخة المحدثة سيمكنها التعامل بشكل أفضل مع الأوجه عندما يرتدي الأشخاص أقنعة.

ويحتوي الهاتف الجديد على شاشة LTPO بتردد 120 هرتز على كلا طرازَي Pro، وعمر بطارية محسّن بفضل تطوير كبير لكاميرات الهاتف. كما يتضمن وضع فيديو عمودي جديد ووضع التصوير الفلكي.

ووفق بعض التسريبات فإن تلقِّي الطلبات المسبقة لآيفون 13 ستبدأ في 17 سبتمبر/أيلول مع إطلاقه في 24 سبتمبر/أيلول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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