وفي بيان صدر الثلاثاء، أعرب المقررون الأمميون عن "قلق بالغ" حيال طبيعة عمل هذه المؤسسة، محذرين من أن الفلسطينيين يدفعون ثمناً فادحاً لفشل المجتمع الدولي على المستويات القانونية والسياسية والأخلاقية.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة التي أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025، بدعم أمريكي مباشر، تُعتبر مثالاً "مثيراً للقلق الشديد" حول الطريقة التي يمكن بها استخدام العمل الإنساني غطاءً لأجندات عسكرية وجيوسياسية، عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وانتقد المقررون الأمميون ما وصفوه بـ"تورط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أمريكيين ومنظمات غير حكومية غامضة"، مؤكدين أن هذا الوضع يتطلب "رقابة وتحركاً عاجلاً من الأمم المتحدة".

وحمّلوا الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية تقديم مساعدات تغذية المتضررين من الإبادة من دون رقابة أو محاسبة، واصفين ذلك بـ"النفاق الفاضح والمثير للاشمئزاز".