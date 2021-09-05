سياسة
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هذا موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "بربروس"
أعلنت قناة TRT 1 في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "أبناء بربروس.. سيف المتوسط" الذي يروي ملحمة القائد البحري التركي خير الدين بربروس وإخوته.
هذا موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "بربروس"
قناة TRT 1 تعلن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل بربروس في 16 سبتمبر/أيلول الجاري الساعة 8 مساءً / TRT Haber
5 سبتمبر 2021

أعلنت قناة TRT 1 عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "أبناء بربروس.. سيف المتوسط" الذي يروي ملحمة القائد البحري التركي خير الدين بربروس وإخوته.

ونشرت TRT 1 تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيها إن الحلقة الأولى من المسلسل ستُبث الساعة الثامنة مساء (بتوقيت أنقرة) في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأرفقت إعلانها بمقطع فيديو ترويجي للمسلسل الذي يدور حول حياة القائد البحري خير الدين بربروس وأخيه عروج، أشهر بحارين في تاريخ الدولة العثمانية.

ويروي المسلسل قصة الإخوة عروج وخير الدين وإسحاق وإلياس الذين تمكنوا من تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة عثمانية بسبب براعتهم التي جعلتهم أشهر البحارة في تاريخ الدولة العثمانية.

ويأتي النجم التركي إنجين ألتان دوزياتان المعروف بشخصية أرطغرل في المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل" إلى جماهيره في المسلسل الجديد بشخصية القائد خير الدين بربروس.

مصدر:TRT عربي
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