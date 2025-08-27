سوريا الجديدة
1 دقيقة قراءة
دمشق تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على وحدة للجيش وتؤكد حقها في الدفاع عن أراضيها
أعربت الجمهورية العربية السورية اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة واستنكارها للعدوان الذي نفذته طائرات مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدف وحدة من الجيش العربي السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، ما أسفر عن مقتل عدد من جنود الجيش.
دمشق تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على وحدة للجيش وتؤكد حقها في الدفاع عن أراضيها
وزارة الخارجية السورية / وكالة الأنباء السورية (سانا)
27 أغسطس 2025

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل خرقاً واضحاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

وأشارت إلى أن الهجوم يأتي في إطار "السياسات العدوانية الممنهجة" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

اختيارات المحرر

وأكد البيان تمسك سوريا بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.

كما دعت الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد سوريا وسيادتها، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها حفاظاً على السلم والأمن في المنطقة والعالم.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us