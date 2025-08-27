وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل خرقاً واضحاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

وأشارت إلى أن الهجوم يأتي في إطار "السياسات العدوانية الممنهجة" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.