27 أغسطس 2025
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل خرقاً واضحاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.
وأشارت إلى أن الهجوم يأتي في إطار "السياسات العدوانية الممنهجة" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد البيان تمسك سوريا بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.
كما دعت الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد سوريا وسيادتها، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها حفاظاً على السلم والأمن في المنطقة والعالم.
مصدر:TRT Arabi