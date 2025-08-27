ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن الجيش قوله إن النيران اشتعلت في دبابة، قبل أن يجري إخمادها "من دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى فتح تحقيق في الحادث. ولم يكشف الجيش طبيعة المهمة التي كانت تنفذها الدبابة في المنطقة.

والثلاثاء، أفادت قناة "الإخبارية" السورية (رسمية) بسقوط "ستة شهداء من عناصر الجيش العربي السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق". كما "استشهد شخص الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا"، وفق سانا.

وتوغل جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي واعتقل شابا، وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة، وفق "الإخبارية السورية"، ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش جبل الشيخ وشريطاً أمنياً بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق جنوب سوريا.