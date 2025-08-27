سوريا الجديدة
دون الكشف عن طبيعة مهمتها.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتراق دبابة جنوب سوريا
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، احتراق إحدى دباباته في جنوب سوريا، زاعماً أن الحريق اندلع "بسبب عطل فني خلال أدائها مهام روتينية".
مركبة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا / Reuters
27 أغسطس 2025

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن الجيش قوله إن النيران اشتعلت في دبابة، قبل أن يجري إخمادها "من دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى فتح تحقيق في الحادث. ولم يكشف الجيش طبيعة المهمة التي كانت تنفذها الدبابة في المنطقة.

والثلاثاء، أفادت قناة "الإخبارية" السورية (رسمية) بسقوط "ستة شهداء من عناصر الجيش العربي السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق". كما "استشهد شخص الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا"، وفق سانا.

وتوغل جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي واعتقل شابا، وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة، وفق "الإخبارية السورية"، ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش جبل الشيخ وشريطاً أمنياً بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق جنوب سوريا.

ومراراً أدانت سوريا الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادتها على أراضيها، وأكدت التزامها اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك توغل جيش الاحتلال مراراً داخل سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالنظام السوري المخلوع، أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها.

مصدر:TRT Arabi
