نحر صيادون 1428 حوتاً ودلفيناً في مهرجان تقليدي بجزر "فارو" الدنماركية الواقعة في المحيط الأطلسي الشمالي.

وذكرت الصحافة المحلية أن مهرجان "غريندادراب" الذي يقام سنوياً منذ عام 1584، شهد هذا العام، نحر عدد قياسي من الحيتان والدلافين.

وكان عام 2013 قد شهد نحر أكبر من الحيوانات المذكورة على هامش المهرجان نفسه، بواقع 430 حيواناً.

ويحظى التقليد السنوي الذي يقام لاصطياد الحيتان والدلافين، بانتقاد نشطاء البيئة حول العالم.

وجزر الفارو عبارة عن أرخبيل يتكون من 18 جزيرة، ولا تختلف هذه الجزر قليلة السكان عن دول المنطقة التي تتميز بأنها مجتمعات هرمة، ترتفع بها نسبة كبار السن، وتقل بها الشباب.

وطبيعة المناخ في هذه الجزر لا تختلف عن باقي الأراضي الدنماركية من حيث البرودة بخاصة في فصل الشتاء.