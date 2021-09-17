تعتبر ماركة "بيم (BIM)" التركية إحدى أشهر سلاسل متاجر البيع بالتجزئة في تركيا وأكثرها انتشاراً في جميع الولايات التركية الـ81. ليس ذلك فحسب، ففي السنوات الأخيرة استطاعت التوسع عالمياً وفتح مئات المتاجر التي تحمل اسمها في كل من المغرب ومصر.

ومنذ تدشين المجموعة الأولى من متاجرها عام 1995 المختصة ببيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة انطلاقاً من شعارها "البيع بالتجزئة بسعر الجملة"، نجحت "بيم" نهاية العام الماضي في رفع عدد متاجرها إلى 9365 متجراً داخل تركيا وخارجها، فضلاً عن وصولها إلى حجم مبيعات تجاوز الـ40 مليار ليرة تركية (4.8 مليار دولار) ونمو سنوي بمعدل 24.5% خلال عام 2019.

كان الغرض الأساسي من نموذج البيع بالتجزئة الذي ابتكرته "بيم" هو تلبية الاحتياجات الغذائية والعناية الشخصية والتنظيف للمستهلكين بمنتجات صحية وطازجة ذات جودة جيدة يجري إنتاجها وفقاً لمعايير عالية تعرض للبيع بأسعار منخفضة باستمرار، حيث لا يجري تنظيم أيام التخفيضات الخاصة أو العروض الترويجية في المتاجر، ولكن يجري طرح المنتجات بأسعار مخفضة بشكل دائم.

أرقام وحقائق

بدأت ماركة "بيم" العمل في تركيا منذ عام 1995 من خلال 21 متجراً توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمستهلكين بأسعار مناسبة وبأعلى جودة ممكنة، متخذة من متاجر "التخفيضات العالية (Hard Discount)" نموذجاً لها.

وفيما شهد عام 1997 إنشاء "بيم" أول علامة تجارية خاصة به (Dost Süt) لمنتجات الألبان، افتتحت متجرها رقم 100 لخدمة المستهلكين عام 2004، وطرحت نحو 44% من أسهمها للاكتتاب العام في يوليو/تموز 2005.

وبحلول عام 2010، نجحت ماركة "بيم" في أن تصبح رائدة قطاع البيع بالتجزئة، حيث تجاوز حجم مبيعاتها 6.5 مليار ليرة تركية. فيما احتلت "بيم" عام 2018 المرتبة السابعة في استطلاع (Capital500) بعد أن بلغ حجم مبيعاتها في نهاية العام نحو 32.3 مليار ليرة تركية.

ومع نهاية عام 2019، رفعت "بيم" حجم مبيعاتها إلى 40.2 مليار ليرة تركية (4.8 مليار دولار) محققه نمواً سنوياً وصلت نسبته 24.5%.

وحسب آخر البيانات التي أفصحت عنها الشركة، فقد وصل عدد فروع "بيم" حتى نهاية عام 2020 إلى 8530 متجراً في تركيا، و537 متجراً في المغرب، و300 متجراً في مصر، حيث بلغ إجمالي عدد متاجر "بيم" داخل تركيا وخارجها 9365 متجراً.

ويبلغ عدد موظفي الشركة نحو 60 ألفاً و663 شخصاً اعتباراً من نهاية العام الماضي، موزعين على النحو التالي: 3 آلاف و449 موظف مكتبي، و5 آلاف و958 موظف مستودعات، و51 ألفاً و256 موظف متجر.

واليوم، يبلغ رأس مال الشركة أكثر من 607 ملايين ليرة تركية (حوالي 72.5 مليون دولار)، حيث بلغت نسبة أسهم الشركة المتداولة في بورصة إسطنبول نحو 71%، والبقية موزعة بين شركات خاصة ورجال أعمال.

توسع عالمي

في سبيل تحقيق هدفها الرامي بالوصول إلى الأسواق العالمية، وخلال أولى عملياتها الخارجية، افتتحت شركة "بيم" في عام 2009 متاجر لها في مدينة الدار البيضاء في المغرب، وصلت بعد افتتاح 38 متجراً جديداً العام الماضي، إلى إجمالي 537 متجراً.

فيما كانت مصر محطتها العالمية الثانية، وذلك بعد افتتاح أولى مجموعة متاجرها هناك عام 2013، والتي وصل عددها الإجمالي لـ 300 متجر مع نهاية عام 2020.

واعتباراً من نهاية العام الماضي، بلغ عدد متاجر "بيم" الإجمالية في الخارج لـ 837 متجراً، تقوم الشركة من خلالهم ببيع المنتجات الاستهلاكية التركية إلى جانب المنتجات المحلية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

أعمال تجارية أخرى

وإلى جانب علامتها التجارية المختصة ببيع المنتجات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، أطلقت شركة "بيم" علامتين تجاريتين في السنوات اللاحقة لتأسيسها، هما:

* BİMCell

في عام 2012، دخلت "بيم" سوق مشغلي الهواتف المحمولة بالتعاون مع شركة (Türk Telekom) من خلال علامتها التجارية (BİMCell) التي كانت وقتها أول شبكة GSM جرى تحقيقها من قبل سلسلة سوق في تركيا، والتي وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من مليوني مشترك حتى نهاية عام 2019.

* FİLE

في عام 2015، افتتحت شركة "بيم" متاجر بيع بالتجزئة باسم تجاري مختلف، أطلقت عليها اسم (FİLE). ويحتوي المتجر الأكبر حجماً والأكثر تنوعاً، على حوالي 4200 منتج مختلف مقدم ومصمم بمفهوم جديد يختلف تماماً عما تقدمه متاجر "بيم" التقليدية، حيث إن 35% من المنتجات تتكون من علامات تجارية خاصة. واعتباراً من 31 مارس/آذار 2021، وصل عدد متاجر العلامة التجارية الجديدة FİLE) 133) متجراً داخل تركيا.