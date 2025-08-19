في 29 يوليو/تموز الفائت، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن غزة على شفا المجاعة، وهو تصريح طرح أسئلة مشروعة: كيف يمكن، بعد 22 شهراً من الموت المتواصل في غزة، ألا يكون القطاع المحاصر قد دخل عميقاً في المجاعة الحقيقية؟

وهل نحن أمام نمطٍ مُهندَسٍ لإبقاء أكثر من مليونَي شخص على حافة الجوع، دون تجاوز المعايير الدولية التي تحدد إعلان المجاعة؟

وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، لا تُعلَن "المجاعة" إلا عند تجاوز ثلاثة معايير صارمة: وفاة شخصين من كل 10 آلاف يومياً بسبب الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض الناجمة عنه، ومعاناة 20% من الأُسَر من نقص حاد في الغذاء، وإصابة 30% من الأطفال بسوء تغذية حاد.

ورغم أن غوتيريش لا يصرّح عادةً دون الاستناد إلى حقائق وأرقام، فقد أجرينا تحليلاً شاملاً على مدار 22 شهراً شمل مئات التقارير والأخبار الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، ووكالة الأونروا، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومحكمة العدل الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وغيرها. كان الهدف الإجابة عن هذه الأسئلة، فتكشفت أمامنا واحدة من أعقد التجارب الموثقة لإدارة عتبات المجاعة في التاريخ الحديث.

البيانات أظهرت نمطاً دورياً واضحاً: اقتراب من عتبة المجاعة، يليه تدخل دولي حاسم، ثم تحسينات تكتيكية محدودة، يعقبها تدهور جديد، وهكذا دواليك.

هذا النمط يعكس محاولة إسرائيلية دقيقة وجريئة لوضع غزة على جمر الأمعاء الخاوية، مع الحرص على عدم تجاوز المعيار الدولي الذي يستدعي إعلان "المجاعة" رسمياً.

إدارة الجوع

تكشف بيانات امتدت على مدى 22 شهراً عن مستوى عالٍ من الاحترافية الإسرائيلية في تجنّب إعلان المجاعة رسمياً في غزة. فعلى الرغم من تجاوز معيارين من أصل ثلاثة يحددها التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) -هما معدل سوء التغذية الحاد الذي وصل في شمال القطاع إلى 31% متجاوزاً العتبة الدولية البالغة 30%، ومعدل انعدام الأمن الغذائي الذي تخطى 96% في بعض المناطق مقارنة بالحدّ المعياري البالغ 20%- فإنّ المعيار الثالث، وهو معدل وفيات شخصين من كل 10 آلاف يومياً، لم يتجاوزه بعد، إذ سجل 1.8 وفاة يومياً، مع وفاة 74 شخصاً جرّاء الجوع منذ بداية العام، منهم 63 في يوليو/تموز وحده.

ترافق ذلك مع ما يمكن وصفه بـ"هندسة دقيقة" لتدفق المساعدات، فمن أصل 490 ألف طن وصلت إلى حدود غزة خلال عام 2025، لم يُوزَّع فعلياً سوى 228 ألف طن، أي بفجوة تتجاوز 53%، كما فُقِدَ أكثر من 32% من المساعدات داخل القطاع.

الأكثر لفتاً للنظر هو الارتباط المباشر بين حجم المساعدات وشدة الضغط الدولي، كما وثقته مئات التقارير الفنية والصحفية. فكل تدخُّل قانوني أو دبلوماسي أو عسكري -مثل إعلان "المجاعة الوشيكة" في مارس/آذار 2024، أو الضغط الأمريكي المباشر في أبريل/نيسان 2024، أو أوامر محكمة العدل الدولية، أو مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، أو وقف إطلاق النار الذي رفع المساعدات إلى 95%- أدى إلى تحسينات مؤقتة دامت 6–8 أسابيع، قبل أن تعود مؤشرات الأزمة للتصاعد.

وتشير البيانات إلى نمط متكرر: إغلاق المعابر ومنع المساعدات حتى بلوغ 85–90% من عتبة المجاعة، ثم تنفيذ تحسينات محدودة لامتصاص الضغوط، بالتوازي مع خطوات للتلاعب بالمؤشرات عبر الطعن في منهجيات التقييم، أو حجب البيانات، أو منع فرق التقييم من الوصول إلى مناطق حرجة، قبل العودة تدريجياً إلى تشديد القيود وإبطاء تدفق المساعدات مع تراجع الاهتمام الدولي.

ماذا يعني إعلان "المجاعة" في غزة؟ ولماذا تسعى إسرائيل لمنعه؟

رغم أن المؤشرات في غزة تجاوزت، من حيث الكم والنوع، ما شهدته الصومال عام 2011 وجنوب السودان عام 2017 –خصوصاً في معدل الوصول إلى الغذاء– لم يُعلَن حتى الآن وقوع "المجاعة" في القطاع، بخلاف ما جرى في الحالتين السابقتين.