بدأت LC Waikiki التي أسسها ثلاثة شركاء من أصل فرنسي عام 1988، حياتها التجارية كعلامة تجارية لتصميم وبيع الملابس بالجملة. وأخذت العلامة الباريسية اسمها من شاطئ "وايكيكي" في جزيرة هاواي ومن الأحرف الأولى للكلمات الفرنسية (Les Copains) التي تعني "أصدقاء".

في عام 1997، استحوذت شركة (Tema Tekstil) التابعة لـ "مجموعة شركات طه" التركية على الحقوق العالمية للعلامة التجارية (LC Waikiki)، وذلك بعد انفصال المؤسسين وانتقال أسهم الشركة إلى جورج أمويال كمساهم وحيد، والذي، وحتى يومنا الحالي، ما زال يمتلك 7% من أسهم الشركة على الرغم من عدم مشاركته في الأمور الإدارية للشركة.

وخلال السنوات اللاحقة، نجحت الشركة التركية التي استحوذت على العلامة التجارية التي ولدت في باريس ونمت في إسطنبول، في تحقيق انتشار واسع وكبير داخل تركيا وخارجها، وأضحت تتملك أكثر من 1050 متجراً لبيع الملابس بالتجزئة في 49 دولة إلى جانب تركيا، محققة مبيعات سنوية بالمليارات، وواضعه من مؤسسها مصطفى كوتشوك في المرتبة العاشرة بين أغنى أغنياء تركيا، بثروة تجاوزت 2.1 مليار دولار أمريكي وفق مجلة فوربس لعام 2021.

الصعوبات التي تلت الاستحواذ

قبل استحوذ إحدى شركات مصطفى كوتشوك على LC Waikiki عام 1997، كانت شركة "طه القابضة" تربطها عقود واتفاقيات تصنيع مرخصة في تركيا مع شركة "أل سي وايكيكي" الباريسية آنذاك. ومع تغيير اسم (Tema Tekstil) إلى "أل سي وايكيكي"، بدأت معها مغامرة العلامة التجارية المملوكة لشركة "طه القابضة"، والتي بدورها تولت مهام التصدير على أساس التصنيع التعاقدي عبر مسوق وسيط.

في البداية ارتكز نشاط العلامة التجارية على الإنتاج والبيع بالجملة إلى جانب متاجر قليلة تهتم بأمور البيع بالتجزئة في إسطنبول وبعض المدن التركية الأخرى، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا عام 2000، ألحقت خسائر كبيرة بالشركة التي واجهت صعوبات في الحفاظ على التدفق النقدي، واضطرتها إلى بيع بعض شركات الإنتاج لتلبية احتياجاتها النقدية.

دفعت التحديات التي جلبتها الأزمة الاقتصادية إدارة الشركة إلى اتخاذ قرارات جذرية، حيث تقرر فصل مجموعة الإنتاج ومجموعة البيع بالتجزئة عن بعضهما البعض بشكل كامل، والاستغناء عن نظام بيع الجملة والتركيز كلياً على البيع بالتجزئة. وتماشياً مع هذه القرارات الجذرية، تقرر أن تركز شركات الإنتاج على التصدير تحت سقف شركة طه القابضة فقط.

نجاح باهر

انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في أن تصبح واحدة من أكثر ثلاث علامات تجارية للملابس نجاحاً في أوروبا بحلول عام 2023، وشعارها القائل: "كل شخص يستحق أن يرتدي ملابس جيدة"، تستمر "أل سي وايكيكي" بالنمو والتوسع داخل تركيا وخارجها، من خلال إنشاء المصانع في مختلف المدن التركية التي تواصل العمل على إنتاج وتصدير منتجات الألبسة ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة.

ومع نهاية عام 2020، نجحت LC Waikiki بالوصول إلى 22.6 مليار ليرة تركية صافي مبيعات سنوية، ووصلت الصادرات لنحو 845 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ عدد متاجر العلامة التجارية أكثر من 1050 متجراً، أكثر من نصفهم في 49 دولة في 4 قارات، فضلاً عن توظيفها لحوالي 50 ألف موظف أكثر من نصفهم من النساء.

وفقاً للبيانات التي أفصحت عنها الشركة، تبيع LC Waikiki 1539 منتجاً في الدقيقة داخل متاجرها في تركيا، و730 منتجاً في الدقيقة داخل متاجرها بالخارج، فضلاً عن 33 منتجاً في الدقيقة من خلال التجارة الإلكترونية. ونجحت العلامة التجارية في عام 2019 بالوصول إلى 15 مليون زائر أسبوعياً، 10 ملايين منهم في تركيا و5 ملايين آخرون في الخارج، حيث بلغ إجمالي عدد المنتجات المباعة في العام نفسه حوالي 514 مليوناً وتصميم 57 ألف موديل. كما أن واحداً من كل أربعة أشخاص يزور المتاجر ينفذ عملية شراء فعلية.

وتقدم LC Waikiki خدمات البيع الإلكترونية في 33 دولة في 3 قارات، وفي 13 لغة. فبينما 10% من حجم التجارة الإلكترونية للعلامة التجارية يأتي من الخارج، فإن 90% منها يأتي من داخل تركيا فقط، حيث شهد عام 2019 مبيع 20.5 مليون منتج من خلال التجارة الإلكترونية فقط.

مصطفى كوتشوك

ولد مصطفى كوتشوك في دوغان شهير الواقعة في ولاية ملاطية في عام 1963، وهناك أكمل تعليمه الابتدائي والثانوي. بعد ذلك، تخرج كوتشوك من قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة كونيا سلجوق عام 1984، وأكمل درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية في جامعة إسطنبول التقنية.

وخلال دراسته للماجستير، وإلى جانب التحاق كوتشوك في برنامج تخصص الأعمال الدولي في معهد جامعة إسطنبول للأعمال والاقتصاد، عمل أيضاً موظف تصدير في شركة تعمل في صناعة الحديد والصلب لفترة قصيرة، ليتولى في عام 1986 منصب مدير التصدير في شركة "أكا للمنسوجات"، والتي كانت بمثابة أول وظيفة له في صناعة المنسوجات والملابس.

وفي عام 1988، وبناءً على اقتراح من شركة "طه للتصدير"، والتي تعمل في صناعة وتصدير الحديد والصلب، أسس كوتشوك شركة "طه للمنسوجات" وتولى منصب المدير العام. وبين عامي 1988 و2001، شغل منصب المدير العام والمنسق العام لشركة "طه القابضة" في تأسيس العديد من الشركات داخل "مجموعة طه".

لتقوم شركة "طه القابضة"، التي تعمل في قطاع الإنتاج، بنقل منصب المنسق العام إلى الشريك الآخر للمجموعة وقررت التركيز بالكامل على قطاع الأزياء والتجزئة. وتماشياً مع هذا القرار، شغل مصطفى كوتشوك منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة LC Waikiki منذ عام 2001 وحتى يومنا الحالي.