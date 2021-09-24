سياسة
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"بابا عوفني أموت".. فتى يطلب الموت بعد تعذيب والده له في العراق
تَصدَّر وسم "أنقذوا الطفل محمد" في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لفتى عراقي ينزف دماً من رأسه بعد تعرُّضه للتعذيب من والده، فيما أطلقت الشرطة المجتمعية بمدينة البصرة حملة واسعة للوصول إلى الفتى والقبض على والده.
"بابا عوفني أموت".. فتى يطلب الموت بعد تعذيب والده له في العراق
أنقذوا الفتى محمد
24 سبتمبر 2021

تَصدَّر مقطعٌ مصوَّر في منصات التواصل الاجتماعي أمس الخميس، لفتى عراقي يطلب الموت بعد تعرُّضه للتعذيب الشديد من والده، وظهر وهو يطلب الموت لتنتهي معاناته.

ونشر حساب نسويات البصرة فيديو مصوراً وعلق عليه بالقول: "طفل يتوسل والده من أجل الموت، على الجميع التدخل لمساعدة هذا الطفل، اجعلوا من الفيديو قضية رأي عامّ، اسم الطفل محمد عبد الله حاتم كاطع".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#أنقذوا_الطفل_محمد"، الذي لقي تفاعلاً كبيراً من الناشطين الذين طالبوا السلطات العراقية بإنقاذ الفتى محمد وفتح تحقيق في الحادثة.

وانتقد الناشط عبد الله خضير "العنف الأسري في العراق" وطالب بوضع حد له، مستهجناً تعرّض الفتى محمد لتعذيب والده وبطريقة وحشية.

بدوره ناشد مدير عام الشرطة المجتمعية في مدينة البصرة العراقية غالب العطية مساعدتهم للوصول إلى الطفل المعنَّف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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