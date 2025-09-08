تركيا
استشهاد شرطيين تركيين في هجوم مسلح على مركز بإزمير.. والرئيس أردوغان يقدم التعازي
استشهد شرطيان تركيان وأصيب آخران، الاثنين، في هجوم مسلح على مركز للشرطة بولاية إزمير غربي البلاد، فيما قالت السلطات التركية إنّ منفذ الهجوم شاب يبلغ من العمر 16 عاماً وألقي القبض عليه.
رجال الشرطة في موقع الهجوم المسلح على مركز للشرطة بولاية إزمير غربي تركيا / AA
8 سبتمبر 2025

وقال وزير الداخلية، علي يرلي قايا، في منشور على منصة إن سوسيال التركية إنّ الهجوم "الجبان" على مركز الشرطة في منطقة بالجوفا غربي ولاية إزمير أسفر عن استشهاد ضابطين وإصابة ثالث "بجروح خطيرة"، فيما أصيب آخر "إصابات طفيفة".

وتابع وزير الداخلية التركي أن الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، مضيفاً أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن الحادثة.

من جهته، استنكر وزير العدل التركي، يلماز تونج، الحادث وأعلن أن مكتب النائب العام في إزمير بدأ تحقيقاً قضائياً في الهجوم.

وتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بالتعازي لجميع أجهزة الأمن في تركيا، وذلك في كلمة له خلال مشاركته في حفل افتتاح العام الدراسي الجديد بمدرسة الدكتور ممتاز تورهان الثانوية للعلوم الاجتماعية في إسطنبول.

وأكد الرئيس أردوغان قائلاً: "أتمنى الرحمة للشرطي المفتش الرئيسي أيدمير والشرطي أكين اللذين استشهدا في الهجوم الجبان، وأتمنى الشفاء العاجل للشرطيين المصابين”.

مصدر:TRT Arabi
