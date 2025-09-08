وقال وزير الداخلية، علي يرلي قايا، في منشور على منصة إن سوسيال التركية إنّ الهجوم "الجبان" على مركز الشرطة في منطقة بالجوفا غربي ولاية إزمير أسفر عن استشهاد ضابطين وإصابة ثالث "بجروح خطيرة"، فيما أصيب آخر "إصابات طفيفة".

وتابع وزير الداخلية التركي أن الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، مضيفاً أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن الحادثة.

من جهته، استنكر وزير العدل التركي، يلماز تونج، الحادث وأعلن أن مكتب النائب العام في إزمير بدأ تحقيقاً قضائياً في الهجوم.