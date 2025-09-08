جاء ذلك في بيان للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، وتضم 23 دولة وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وهذه الدول هي، البحرين ومصر وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين وقطر والسعودية وتركيا وبنغلاديش وتشاد وجيبوتي وغامبيا والكويت وليبيا وماليزيا وموريتانيا وسلطنة عمان وباكستان والصومال والسودان والإمارات واليمن.

وقالت اللجنة: "نرفض بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أيّ ذرائع أو مسميات".

والخميس، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" العبرية على منصة تليغرام، إن "نصف السكان يريدون الخروج من غزة"، مدعياً أن "هذا ليس طرداً جماعيا"، ومضى في مزاعمه: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيجري إغلاقه فوراً من مصر"، مدعياً أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".

ورداً على تصريحات نتنياهو، شددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الجمعة، على أنها "لن تكون أبداً شريكاً في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغيير".