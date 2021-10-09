قال مسؤول بمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أجرت مكالمة مع نظيرها الصيني نائب رئيس الوزراء ليو خه الجمعة لإيجاد حل بشأن شكوى الولايات المتحدة من ممارسات الصين فيما يتعلق بالتجارة.

وتعتبر المكالمة الثانية من نوعها وتأتي بعد تصريحات تاي الاثنين التي أعلنت فيها أنها ستسعى لإجراء محادثات "صريحة" مع بكين وجعْل الصين توفي بالتزاماتها بموجب اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي جرى التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال المكتب في بيان: "السفيرة تاي ونائب رئيس الوزراء ليو استعرضا تطبيق الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفقا على تشاور الجانبين بشأن قضايا عالقة معينة".

وكان مسؤول كبير بالمكتب قال بإفادة صحفية قبل المكالمة التي أجريت مساء الجمعة إن تاي ستعطي ليو تقييماً لأداء الصين في تطبيق اتفاق "المرحلة 1"، بما في ذلك ما تعهدت به من مشتريات من السلع الأمريكية، التي جاءت دون المستهدف. كما كان من المقرر أن تعبر عن المخاوف بشأن ممارسات الصين الاقتصادية "غير المناسبة للسوق".

كان اتفاق "المرحلة 1" المبرم في يناير/كانون الثاني 2020 هدأ من حرب رسوم جمركية استمرت فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وركز إلى حد كبير على تعهد الصين بزيادة مشترياتها من السلع الزراعية والمصنعة والطاقة والخدمات الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين، إلى جانب تعزيز حماية حقوق النشر والعلامات التجارية وما إلى ذلك من أشكال الملكية الفكرية.

وقال المسؤول بالمكتب إن تاي التي تتحدث لغة الماندرين بطلاقة وابنة مهاجرين من تايوان تعتبر أن المكالمة "اختبار لما إذا كان هذا النوع من التواصل سيساعد في الوصول إلى النتائج التي نتطلع إليها.. نمضي على أمل أن تستجيب الصين بشكل إيجابي".