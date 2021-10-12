بحثت إيران وأذربيجان الثلاثاء آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على ضرورة حل المشكلات بينهما من خلال الحوار والتعاون.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف اليوم، حسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وبحث الوزيران في الاتصال الهاتفي آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وأكدا الحاجة إلى الاحترام المتبادل والحفاظ على سلامة أراضي البلدين.

وقال عبد اللهيان إن إيران وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات عريقة ومن المفيد لهما مواصلة علاقاتهما في المسار الصحيح والمتنامي.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إنه يجب على البلدين منع سوء التفاهم في علاقاتهما ومن المفيد لهما مواصلة علاقاتهما في المسار الصحيح والمتنامي.

كما اتفق الوزيران على ضرورة حل الخلافات والمشكلات من خلال الحوار والتعاون وفي جو هادئ وودي.

بدوره وصف وزير الخارجية الأذربيجاني العلاقات مع إيران بالودية وقال إن العلاقات مع الدول الصديقة أولوية لجمهورية أذربيجان.

وأكد حل المشكلات من خلال الحوار وفي جو هادئ وودي .

واقترح بايراموف أن يجري مسؤولو الجمارك في البلدين مباحثات لحل مشكلات عبور البضائع الإيرانية.

ودعا وزيرا خارجية البلدين بعضهما لزيارة طهران وباكو.

وتوترت العلاقات بين إيران وأذربيجان إثر إجراء إيران مناورات عسكرية شمال غرب البلاد على الحدود مع أذربيجان بالتزامن مع إحياء ذكرى معركة "قره باغ" الثانية، وهو ما انتقده الرئيس إلهام علييف.