سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران وأذربيجان تتفقان على ضرورة حل المشكلات بينهما بالحوار
بحث وزيرا الخارجية الإيراني والأذربيجاني الثلاثاء في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية واتفقا على ضرورة حل المشكلات بينهما من خلال الحوار والتعاون، وذلك عقب توتر في العلاقات بينهما مؤخراً إثر إجراء إيران مناورات عسكرية على حدود أذربيجان.
إيران وأذربيجان تتفقان على ضرورة حل المشكلات بينهما بالحوار
توترت العلاقات بين إيران وأذربيجان إثر إجراء إيران مناورات عسكرية شمال غربي البلاد على الحدود مع أذربيجان / AA
12 أكتوبر 2021

بحثت إيران وأذربيجان الثلاثاء آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على ضرورة حل المشكلات بينهما من خلال الحوار والتعاون.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف اليوم، حسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وبحث الوزيران في الاتصال الهاتفي آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وأكدا الحاجة إلى الاحترام المتبادل والحفاظ على سلامة أراضي البلدين.

وقال عبد اللهيان إن إيران وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات عريقة ومن المفيد لهما مواصلة علاقاتهما في المسار الصحيح والمتنامي.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إنه يجب على البلدين منع سوء التفاهم في علاقاتهما ومن المفيد لهما مواصلة علاقاتهما في المسار الصحيح والمتنامي.

كما اتفق الوزيران على ضرورة حل الخلافات والمشكلات من خلال الحوار والتعاون وفي جو هادئ وودي.

بدوره وصف وزير الخارجية الأذربيجاني العلاقات مع إيران بالودية وقال إن العلاقات مع الدول الصديقة أولوية لجمهورية أذربيجان.

وأكد حل المشكلات من خلال الحوار وفي جو هادئ وودي .

واقترح بايراموف أن يجري مسؤولو الجمارك في البلدين مباحثات لحل مشكلات عبور البضائع الإيرانية.

ودعا وزيرا خارجية البلدين بعضهما لزيارة طهران وباكو.

وتوترت العلاقات بين إيران وأذربيجان إثر إجراء إيران مناورات عسكرية شمال غرب البلاد على الحدود مع أذربيجان بالتزامن مع إحياء ذكرى معركة "قره باغ" الثانية، وهو ما انتقده الرئيس إلهام علييف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us