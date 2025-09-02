وتُعَدّ هذه العملية الأولى من نوعها التي تستهدف قيادات سياسية بارزة في الجماعة منذ بدء الغارات الإسرائيلية على اليمن في يوليو/تموز 2024، ما يعكس توجّهاً نحو سياسة اغتيالات منظمة قد تزيد حدة المواجهة.
وأقيمت يوم الاثنين مراسم تشييع رسمية للضحايا في ميدان السبعين، أكبر ميادين صنعاء، حيث شارك آلاف من أنصار الجماعة.
وتوعدت جماعة الحوثي بالرد على العملية، معتبرة أنها تمثل "إعلان حرب مباشرة" عليها، في حين أشارت تصريحات لمسؤولين إسرائيليين إلى أن العملية تأتي ضمن "سياسة ممنهجة" لاستهداف قيادات الحوثيين، في ظل استمرار هجماتهم على السفن في البحر الأحمر والمياه الإقليمية.
ويرى محللون أن الضربة قد تُدخِل الصراع مرحلة أكثر خطورة، خصوصاً إذا واصلت إسرائيل سياسة الاغتيالات ضد قادة الحوثيين، في مقابل إصرار الجماعة على مواصلة عملياتها ضد أهداف إسرائيلية ومصالح غربية في المنطقة.
سياسة الاغتيالات
وفي تعليق على التطورات، قال الباحث اليمني عبد السلام قائد لوكالة الأناضول إنّ "اغتيال رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائه لا يشكل خسارة نوعية مباشرة للجماعة، إذ لم تُصَب قياداتها العسكرية بأي أذى"، لكنه اعتبر أن "العملية تمثل ضربة أمنية وإعلامية، منحت إسرائيل نصراً معنوياً أمام جمهورها وفي الإقليم بعد نجاحها في استهداف حكومة كاملة تقريباً".
من جانبه، اعتبر الصحفي اليمني يعقوب العتواني أن "الضربة الأخيرة التي نفذتها إسرائيل ضد مسؤولين بارزين في حكومة الحوثيين لن تنعكس على القدرات العسكرية للجماعة"، مرجحاً أن يدفع الهجوم الحوثيين إلى تصعيد عملياتهم ضد إسرائيل.
وأوضح العتواني أن "الجماعة كانت قد رفعت وتيرة هجماتها على تل أبيب قبل استهداف حكومتها، ومن المرجح أن تواصل هذا المسار في المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن "إسرائيل بدأت منذ العام الماضي التلويح بخيار استهداف قادة الحوثيين، غير أن أول عملية فعلية لم تقع إلا مؤخراً".
وأضاف أن "من غير الواضح ما إذا كان هذا التأخير مرتبطاً بنقص في المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدى إسرائيل أم بحسابات سياسية وأمنية خاصة بها".
لكنه استدرك قائلاً: "الواضح أن وتيرة الضربات الإسرائيلية مرشحة للتوسع في الفترة المقبلة، على غرار ما فعلته تل أبيب في لبنان وإيران، مع فارق أن قدرتها على استهداف الحوثيين تبقى محدودة مقارنة بنهجها تجاه حزب الله".
وعيد يقابله تهديد
لم تمضِ ساعات على إعلان مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي وعدد من وزرائه، حتى سارعت الجماعة مساء السبت إلى تكليف محمد مفتاح القيام بأعمال رئيس الوزراء.
ويعكس هذا القرار السريع -وفق مراقبين- محاولة لإظهار تماسكها المؤسسي رغم الخسارة.
وفي خطاب متلفز في اليوم ذاته، أقر رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط بأن الحوثيين تلقوا "ضربة مؤلمة"، لكنه شدد على أن العملية "لم تمسّ القدرات العسكرية"، متوعداً بالثأر ومؤكداً أن "القوات المسلحة في موقع الاقتدار، وما حصل عليه العدو ضربة حظ ليس أكثر من ذلك".
في المقابل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في مقابلة مع إذاعة كول باراما المحلية الأحد إن تل أبيب وضعت اليمن في "مرمى الاستهداف"، وتنفذ "سياسة ممنهجة" لاغتيال قادة الحوثيين.
وردّاً على ذلك، كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز الأحد أن قواته تتجه نحو مسار تصعيدي ضد إسرائيل، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة أو عبر فرض حظر بحري على السفن الإسرائيلية.
وأعلنت الجماعة، مساء الثلاثاء، تنفيذ عدة عمليات عسكرية ومهاجمتها بـ4 مسيرات مبنى هيئة الأركان الإسرائيلية ومطار اللد وميناء أسدود ومحطة كهرباء الخضيرة.
وصباح الاثنين، أوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصور أن قوات الجماعة "استهدفت السفينة النفطية الإسرائيلية SCARLET RAY شمال البحر الأحمر بصاروخ باليستي أصاب الهدف"، في حين لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي.
وأكد سريع أن العمليات ستستمر بهدف "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي".
ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ردا على حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.