وتُعَدّ هذه العملية الأولى من نوعها التي تستهدف قيادات سياسية بارزة في الجماعة منذ بدء الغارات الإسرائيلية على اليمن في يوليو/تموز 2024، ما يعكس توجّهاً نحو سياسة اغتيالات منظمة قد تزيد حدة المواجهة.

وأقيمت يوم الاثنين مراسم تشييع رسمية للضحايا في ميدان السبعين، أكبر ميادين صنعاء، حيث شارك آلاف من أنصار الجماعة.

وتوعدت جماعة الحوثي بالرد على العملية، معتبرة أنها تمثل "إعلان حرب مباشرة" عليها، في حين أشارت تصريحات لمسؤولين إسرائيليين إلى أن العملية تأتي ضمن "سياسة ممنهجة" لاستهداف قيادات الحوثيين، في ظل استمرار هجماتهم على السفن في البحر الأحمر والمياه الإقليمية.

ويرى محللون أن الضربة قد تُدخِل الصراع مرحلة أكثر خطورة، خصوصاً إذا واصلت إسرائيل سياسة الاغتيالات ضد قادة الحوثيين، في مقابل إصرار الجماعة على مواصلة عملياتها ضد أهداف إسرائيلية ومصالح غربية في المنطقة.

سياسة الاغتيالات

وفي تعليق على التطورات، قال الباحث اليمني عبد السلام قائد لوكالة الأناضول إنّ "اغتيال رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائه لا يشكل خسارة نوعية مباشرة للجماعة، إذ لم تُصَب قياداتها العسكرية بأي أذى"، لكنه اعتبر أن "العملية تمثل ضربة أمنية وإعلامية، منحت إسرائيل نصراً معنوياً أمام جمهورها وفي الإقليم بعد نجاحها في استهداف حكومة كاملة تقريباً".

من جانبه، اعتبر الصحفي اليمني يعقوب العتواني أن "الضربة الأخيرة التي نفذتها إسرائيل ضد مسؤولين بارزين في حكومة الحوثيين لن تنعكس على القدرات العسكرية للجماعة"، مرجحاً أن يدفع الهجوم الحوثيين إلى تصعيد عملياتهم ضد إسرائيل.

وأوضح العتواني أن "الجماعة كانت قد رفعت وتيرة هجماتها على تل أبيب قبل استهداف حكومتها، ومن المرجح أن تواصل هذا المسار في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "إسرائيل بدأت منذ العام الماضي التلويح بخيار استهداف قادة الحوثيين، غير أن أول عملية فعلية لم تقع إلا مؤخراً".

وأضاف أن "من غير الواضح ما إذا كان هذا التأخير مرتبطاً بنقص في المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدى إسرائيل أم بحسابات سياسية وأمنية خاصة بها".

لكنه استدرك قائلاً: "الواضح أن وتيرة الضربات الإسرائيلية مرشحة للتوسع في الفترة المقبلة، على غرار ما فعلته تل أبيب في لبنان وإيران، مع فارق أن قدرتها على استهداف الحوثيين تبقى محدودة مقارنة بنهجها تجاه حزب الله".