وفي التفاصيل أفادت مصادر طبية وشهود عيان بأنّ هجمات الجيش صباح اليوم استهدفت شقتين سكنيتين وتجمعات لمنتظري المساعدات في مناطق مختلفة بالقطاع. وفي منطقة الزرقاء شمال شرقي مدينة غزة أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطينية في قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة.

وأمس الجمعة، قتل جيش الاحتلال 66 فلسطينياً، بينهم 20 من منتظري المساعدات، في هجمات على أنحاء متفرقة بقطاع غزة استهدفت منازل وخيام نازحين ومواطنين، إضافة إلى نقاط انتظار المساعدات.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة بعدة أحياء، أبرزها الزيتون والشيخ رضوان اللذان يشهدان هجمات مكثفة في إطار خطة تل أبيب لإعادة احتلال مدينة غزة.

ووسط القطاع، أفادت مصادر طبية في وقت سابق باستشهاد 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص إسرائيلي في محيط مركز التوزيع الأمريكي بمحور نتساريم التابع لما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية". كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدخل مدينة دير البلح على شارع صلاح الدين.

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكنها مرفوضة أممياً.

وجنوبي القطاع، استشهدت سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي قرب منطقة أصداء غربي خان يونس، فيما أصيب فلسطيني بجراح خطيرة برصاص أطلقته آليات الجيش صوب خيام النازحين في منطقة أصداء أيضاً.

وشمالي القطاع، استشهدت سيدة فلسطينية وطفلها وأصيب اثنان آخران، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة داوود في حي الكرامة. كما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف شقة في برج الشوا وحصري بشارع الوحدة في مدينة غزة.

في غضون ذلك، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في أنحاء وسط وشمال خان يونس، كما أطلقت بوارج حربية قذائفها تجاه شواطئ المدينة.

وفي مدينة غزة عاش الفلسطينيون ليلة مرعبة على وقع أصوات انفجارات ضخمة وإطلاق نار مكثف منذ ساعات الفجر الأولى، سمع دويها في حي الزيتون جنوبي المدينة ومحيطه.

ومساء الجمعة، تحدثت قناة i24 نيوز العبرية عن "اندلاع اشتباكات ضارية في ضواحي مدينة غزة تخللتها غارات جوية وقصف مدفعي كثيف، وسط تقارير عن تقدم قوات إسرائيلية في المنطقة".

ولم تقدم القناة تفاصيل إضافية، غير أن ذلك يأتي بالتزامن مع تداول نشطاء إعلاميين إسرائيليين على منصات التواصل أنباء بشأن وقوع سلسلة أحداث أمنية "صعبة" داخل القطاع، أدت إلى مقتل جنود، أبرزها كمين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، دون صدور إعلان رسمي من الجيش أو الإعلام العبري.