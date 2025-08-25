وأشار البيان إلى أن أمير قطر تَلقَّى الاتصال من الرئيس الفرنسي، وتَطرَّقا إلى الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا لبنان، وشدّدَا على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى وتسهيل دخول المساعدات ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع.

بدوره أكد ماكرون في تغريدة عبر منصة إكس، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع أمير قطر تبادل معه فيها وجهات النظر حول الوضع المأساوي في غزة.

وقال ماكرون: "إجبار السكان الفلسطينيين على المجاعة، جريمة يجب أن تتوقف فوراً"، مضيفاً أن "الغارات الإسرائيلية الجديدة على مستشفى في غزة تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين والصحفيين".

وأكد أن ذلك "أمر لا يُطاق"، مشدداً على "وجوب حماية المدنيين والصحفيين في جميع الظروف". ودعا إلى تمكين وسائل الإعلام من أداء مهمتها بحرية واستقلالية لتغطية واقع الصراع.