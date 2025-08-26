وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحفي إنّ أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة دبلوماسيين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد. وهذه أول مرة تطرد فيها أستراليا سفيراً منذ الحرب العالمية الثانية.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنّ أجهزة الاستخبارات توصلت إلى "نتيجة مقلقة للغاية" مفادها أنّ إيران دبّرت هجومين على الأقل “معاديين للسامية”.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إنّ “طهران تقف خلف حريق متعمّد استهدف مقهى لويس كونتيننتال المتخصص بتقديم أطعمة حلال لليهود (كوشير) في ضاحية بونداي بسيدني في أكتوبر/تشرين الأول 2024”.

وأضاف أنّ الاستخبارات خلصت أيضاً إلى أنّ إيران تقف كذلك خلف حريق متعمّد استهدف كنيس أداس إسرائيل في ملبورن في ديسمبر/كانون الأول 2024. ولم يتسبّب أيّ من الهجومين بخسائر بشرية.

وقال ألبانيزي: "كانت هذه أعمالاً عدوانية استثنائية وخطرة دبّرتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية".