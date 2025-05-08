ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية، عن مدير العلاقات العامة بالجيش الباكستاني أحمد شريف شودري، قوله إن الهند أرسلت مسيّرات "هاروب" الإسرائيلية على عدة نقاط في باكستان.

واعتبر شودري أن هذا "عمل عدائي عسكري واضح آخر"، مشدّداً على أن الجيش الباكستاني "في حالة تأهُّب قصوى".

ولفت إلى أن قوات بلاده تمكنت من إسقاط 25 طائرة هندية مسيرة، مشيراً إلى استمرار أعمال رفع ركام الطائرات في مناطق مختلفة بالبلد.

وأوضح أن هجمات المسيرات الهندية أسفرت عن إصابة 4 عساكر في مدينة لاهور، فضلاً عن مقتل مدني وإصابة آخر بجروح في مدينة ميانو بولاية السند.

بدورها أفادت مصادر أمنية باكستانية بمقتل أكثر من 50 جندياً هندياً على طول خط السيطرة الفعلية الحدودي، وتدمير مقرين للجيش الهندي، دون تحديد توقيت مقتلهم.

والثلاثاء أعلن الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها "بنى إرهابية"، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.