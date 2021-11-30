30 نوفمبر 2021
احتلّت تركيا المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين، في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وحقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي، نمواً بنسبة 7.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان الاقتصاد التركي قد حقق في الربع الثالث من العام الماضي، نمواً بنسبة 6.3%.
وخلال الربع الأول من العام الجاري حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7.4%، فيما ارتفعت هذه النسبة خلال الربع الثاني إلى 22%.
وفيما يلي ترتيب دول مجموعة العشرين حسب نسب النمو المُسجّلة خلال الربع الثالث من عام 2021:
قائمة الدول ونسبة نمو اقتصادها خلال نفس الفترة (في المئة):
تركيا 7,4
بريطانيا 6,6
السعودية 6,2
الولايات المتحدة الأمريكية 4,9
الصين 4,9
المكسيك 4,7
كوريا الجنوبية 4
إيطاليا 3,8
إندونيسيا 3,7
فرنسا 3,3
ألمانيا 2,6
اليابان 1,3