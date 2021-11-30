احتلّت تركيا المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين، في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وحقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي، نمواً بنسبة 7.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الاقتصاد التركي قد حقق في الربع الثالث من العام الماضي، نمواً بنسبة 6.3%.

وخلال الربع الأول من العام الجاري حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7.4%، فيما ارتفعت هذه النسبة خلال الربع الثاني إلى 22%.

وفيما يلي ترتيب دول مجموعة العشرين حسب نسب النمو المُسجّلة خلال الربع الثالث من عام 2021:

قائمة الدول ونسبة نمو اقتصادها خلال نفس الفترة (في المئة):

تركيا 7,4

بريطانيا 6,6

السعودية 6,2

الولايات المتحدة الأمريكية 4,9

الصين 4,9

المكسيك 4,7

كوريا الجنوبية 4

إيطاليا 3,8

إندونيسيا 3,7

فرنسا 3,3

ألمانيا 2,6

اليابان 1,3