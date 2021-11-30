سياسة
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بـ 7.4%.. تركيا تتصدر مجموعة الـ20 بالنمو الاقتصادي بالربع الثالث لعام 2021
سجّلت تركيا أعلى نمو اقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري بين دول مجموعة العشرين، إذ حقق اقتصادها نمواً بنسبة 7.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بـ 7.4%.. تركيا تتصدر مجموعة الـ20 بالنمو الاقتصادي بالربع الثالث لعام 2021
الاقتصاد التركي حقق في الربع الثالث من العام الماضي نمواً بنسبة 6.3% / AA
30 نوفمبر 2021

احتلّت تركيا المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين، في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وحقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي، نمواً بنسبة 7.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الاقتصاد التركي قد حقق في الربع الثالث من العام الماضي، نمواً بنسبة 6.3%.

وخلال الربع الأول من العام الجاري حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7.4%، فيما ارتفعت هذه النسبة خلال الربع الثاني إلى 22%.

وفيما يلي ترتيب دول مجموعة العشرين حسب نسب النمو المُسجّلة خلال الربع الثالث من عام 2021:

قائمة الدول ونسبة نمو اقتصادها خلال نفس الفترة (في المئة):

تركيا 7,4

بريطانيا 6,6

السعودية 6,2

الولايات المتحدة الأمريكية 4,9

الصين 4,9

المكسيك 4,7

كوريا الجنوبية 4

إيطاليا 3,8

إندونيسيا 3,7

فرنسا 3,3

ألمانيا 2,6

اليابان 1,3

مصدر:TRT عربي - وكالات
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