وأشار الخبراء إلى توافق متزايد بين المؤسسات الحقوقية والأكاديمية حول هذا التوصيف، بما في ذلك انتهاك إسرائيل لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، اعتبرت الدكتورة جنان بستكي، أستاذة مساعدة في جامعة نيويورك أبوظبي، والبروفيسور مارتن شو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية المتقاعد من جامعة ساسكس البريطانية، أن ما يجري في غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، استناداً إلى أدلة ميدانية وقانونية واسعة النطاق.

وأشار خبراء ومراكز بحثية متخصصة إلى أن السياسات والهجمات الإسرائيلية على غزة تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة، وهو ما أكدته منظمات دولية، منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، إلى جانب منظمات تابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية يوم الاثنين، أنها تبنّت قراراً يؤكد استيفاء إسرائيل المعايير القانونية التي تُثبت ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة.

توافق بين الخبراء

وأوضحت الدكتورة بستكي أن ما يميز هذا التوافق هو اتساع نطاقه، إذ يشمل تحالفاً بين خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية، استند إلى الأدلة الميدانية إضافة إلى التقييمات القانونية المستقلة. وأضافت أن تقارير منظمات مثل "الحق" الفلسطينية ومنظمة العفو الدولية لا توثق الدمار فقط، بل تقدم أدلة على وجود "نية الإبادة".

وأكدت بستكي أن هذا التوافق يشكل دافعاً قوياً لتفعيل المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية، مشيرة إلى أن "الأدلة باتت ضخمة ومن الصعب تجاهلها".

كما رأت أن الزخم الحقوقي قد يفتح المجال أمام تحركات سياسية على المستوى الدولي، موضحة أن وصف ما يجري بالإبادة لم يعد حكراً على دوائر محدودة، بل أصبح أكثر وضوحاً في الرأي العام الدولي، مقابل تراجع الأصوات المشككة في الأدلة.

وشددت بستكي على أن تقارير المنظمات الحقوقية المعتمدة تحمل وزناً قانونياً مهماً، ويمكن أن تسهم في تشكيل قناعة لدى المحاكم الدولية، خصوصاً في ظل الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتضمن أدلة على "نية واضحة" لارتكاب الإبادة.

وأضافت أن توثيق الجنود الإسرائيليين عبر منصات التواصل، مثل "تيك توك"، لبعض الممارسات التي قد تصنَّف جرائم حرب، إلى جانب التصريحات العلنية لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، تعزز من قوة الأدلة القانونية.