يُحيي نجم البوب الكندي جاستن بيبر، حفلة ضخمة في مدينة جدة الأحد أمام آلاف المتفرجين في إطار حفلات النسخة الأولى لجائزة السعودية الكبرى لسباقات فورمولا-1.

ودعت خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي قبل مقتله، خديجة جنكيز، بيبر إلى مقاطعة السباق في جدة على خلفية ضلوع عناصر سعوديين في قتل الصحفي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

وقالت: "هذه فرصة فريدة لتوجيه رسالة قوية إلى العالم مفادها أنه لن يُستغلّ اسمك وموهبتك لاستعادة سمعة نظام يقتل منتقديه".

ولقيت الحملة اهتماماً عالمياً، إذ انتشر وسم عبر تويتر لمساءلة بيبر حول قراره إقامة الحفل، فيما حلّقَت طائرة تحمل لافتة تقول "لماذا يغني بيبر للقتلة السعوديين؟" بمناسبة جوائز الموسيقى الأمريكية الشهر الماضي في لوس أنجلوس.

ولم يعلّق جاستن بيبر على ذلك حتى الآن.

وكان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنّ السعودية ليست بحاجة إلى المغني الكندي للترويج لها، موضحاً: "الذي يبيّض سمعة المملكة ليس مغنيّاً، بل قيادتها وشعبها. لا يمكن تلميع صورة مغايرة للواقع".

وتابع "أناس كثر، مغنّون وممثلون، لم يأتوا من قبل، لكن عندما شاهدوا الواقع والحقيقة بأعينهم قالوا: نعم سنأتي، لأنّه أصبح لدينا فكرة عن كل ما يحدث في المملكة".