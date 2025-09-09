وأشار بيرقدار إلى أن تركيا نجحت في زيادة قدرتها على إعادة الغاز إلى خمس مرات، مما مكنها من توفير الغاز لأسواق أوروبا عبر الأراضي التركية.
وقال: "من خلال ذلك، نسعى من جهة لضمان تزويدنا بالطاقة، ومن جهة أخرى، نهدف إلى نقل كميات كبيرة من الغاز إلى أسواق أوروبا".
وافتتحت فعاليات مؤتمر Gastech 2025 الذي يضم جميع الأطراف المعنية بقطاع الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال (LNG)، والهيدروجين، والتقنيات المناخية، في مدينة ميلانو الإيطالية.
وشارك الوزير بيرقدار في جلسة الوزراء التي عُقدت في إطار المؤتمر.
أهداف الطاقة المتجددة
وأكد بيرقدار أن الحكومة التركية تعمل على تلبية الزيادة في الطلب على الكهرباء من خلال مجموعة من المصادر المختلفة للطاقة.
وأوضح أن تركيا تهدف إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة بأربعة أضعاف بحلول عام 2035.
في هذا السياق، أضاف: "نخطط لإنشاء محطات نووية تقليدية كبيرة، بالإضافة إلى دراسة استخدام مفاعلات نووية صغيرة بقدرة 5 غيغاوات".
كما تناول بيرقدار استثمارات تركيا في مختلف مراحل سلسلة قيمة الغاز، إذ أشار إلى الاكتشاف الكبير للغاز في البحر الأسود قبل خمس سنوات، وأكد الحاجة إلى مزيد من الغاز في المستقبل.
وقال: "نعمل على زيادة الإنتاج في البحر الأسود، ونبحث عن مشاريع أخرى بالتعاون مع شركائنا في آسيا الوسطى، وموارد بحر قزوين، وإفريقيا، والشرق الأوسط".
توقيع عدد من الاتفاقيات
وبحضور وزير الطاقة التركي، وعلى هامش المؤتمر، جرى توقيع اتفاقية بين شركة BOTAŞ التركية وShell لتوريد 2.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز أمن الطاقة في تركيا وزيادة إمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية.
في السياق نفسه، وُقّعت اتفاقية أخرى بين شركة "تركيا للبترول" (TP-OTC) وBaker Hughes، تتعلق بتطوير الإنتاج في حقل Sakarya للغاز في البحر الأسود.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين BOTAŞ وشركة PetroChina International (PCI)، إحدى كبرى شركات النفط والغاز في الصين.