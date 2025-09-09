وأشار بيرقدار إلى أن تركيا نجحت في زيادة قدرتها على إعادة الغاز إلى خمس مرات، مما مكنها من توفير الغاز لأسواق أوروبا عبر الأراضي التركية.

وقال: "من خلال ذلك، نسعى من جهة لضمان تزويدنا بالطاقة، ومن جهة أخرى، نهدف إلى نقل كميات كبيرة من الغاز إلى أسواق أوروبا".

وافتتحت فعاليات مؤتمر Gastech 2025 الذي يضم جميع الأطراف المعنية بقطاع الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال (LNG)، والهيدروجين، والتقنيات المناخية، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وشارك الوزير بيرقدار في جلسة الوزراء التي عُقدت في إطار المؤتمر.

أهداف الطاقة المتجددة

وأكد بيرقدار أن الحكومة التركية تعمل على تلبية الزيادة في الطلب على الكهرباء من خلال مجموعة من المصادر المختلفة للطاقة.

وأوضح أن تركيا تهدف إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة بأربعة أضعاف بحلول عام 2035.