تركيا
2 دقيقة قراءة
وزير الطاقة التركي يكشف عن أهداف تركيا في مجال الغاز الطبيعي خلال مؤتمر Gastech 2025
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، خلال مشاركته في مؤتمر Gastech 2025 في إيطاليا، الثلاثاء، هدفين رئيسيين لتركيا في قطاع الغاز الطبيعي، وهما ضمان إمدادات الغاز وتوريد كميات كبيرة من الغاز إلى أسواق أوروبا.
وزير الطاقة التركي يكشف عن أهداف تركيا في مجال الغاز الطبيعي خلال مؤتمر Gastech 2025
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار / AA
9 سبتمبر 2025

وأشار بيرقدار إلى أن تركيا نجحت في زيادة قدرتها على إعادة الغاز إلى خمس مرات، مما مكنها من توفير الغاز لأسواق أوروبا عبر الأراضي التركية.

وقال: "من خلال ذلك، نسعى من جهة لضمان تزويدنا بالطاقة، ومن جهة أخرى، نهدف إلى نقل كميات كبيرة من الغاز إلى أسواق أوروبا".

وافتتحت فعاليات مؤتمر Gastech 2025 الذي يضم جميع الأطراف المعنية بقطاع الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال (LNG)، والهيدروجين، والتقنيات المناخية، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وشارك الوزير بيرقدار في جلسة الوزراء التي عُقدت في إطار المؤتمر.

أهداف الطاقة المتجددة

وأكد بيرقدار أن الحكومة التركية تعمل على تلبية الزيادة في الطلب على الكهرباء من خلال مجموعة من المصادر المختلفة للطاقة.

وأوضح أن تركيا تهدف إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة بأربعة أضعاف بحلول عام 2035.

اختيارات المحرر

في هذا السياق، أضاف: "نخطط لإنشاء محطات نووية تقليدية كبيرة، بالإضافة إلى دراسة استخدام مفاعلات نووية صغيرة بقدرة 5 غيغاوات".

كما تناول بيرقدار استثمارات تركيا في مختلف مراحل سلسلة قيمة الغاز، إذ أشار إلى الاكتشاف الكبير للغاز في البحر الأسود قبل خمس سنوات، وأكد الحاجة إلى مزيد من الغاز في المستقبل.

وقال: "نعمل على زيادة الإنتاج في البحر الأسود، ونبحث عن مشاريع أخرى بالتعاون مع شركائنا في آسيا الوسطى، وموارد بحر قزوين، وإفريقيا، والشرق الأوسط".

توقيع عدد من الاتفاقيات

وبحضور وزير الطاقة التركي، وعلى هامش المؤتمر، جرى توقيع اتفاقية بين شركة BOTAŞ التركية وShell لتوريد 2.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز أمن الطاقة في تركيا وزيادة إمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

في السياق نفسه، وُقّعت اتفاقية أخرى بين شركة "تركيا للبترول" (TP-OTC) وBaker Hughes، تتعلق بتطوير الإنتاج في حقل Sakarya للغاز في البحر الأسود.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين BOTAŞ وشركة PetroChina International (PCI)، إحدى كبرى شركات النفط والغاز في الصين.

اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us