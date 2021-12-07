سياسة
2 دقيقة قراءة
دراسة جديدة تجيب.. ماذا يحدث عند تلقي جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا؟
كشفت دراسة بريطانية كبرى معلومات جديدة حول أثر تلقي جرعتين مختلفتين من اللقاح المضاد لكورونا.
دراسة جديدة تجيب.. ماذا يحدث عند تلقي جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا؟
تمنح نتائج الدراسة أملاً للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج إلى منح مواطنيها جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة / Reuters
7 ديسمبر 2021

كشفت دراسة بريطانية كبرى أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا أو فايزر-بيونتيك ثم أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح مودرنا بعد تسعة أسابيع كانت استجابتهم المناعية أقوى من غيرهم، وذلك وفقاً للنتائج التي نشرت أمس الاثنين.

وقال ماثيو سنابي الأستاذ في جامعة أكسفورد: "اكتشفنا استجابة جيدة حقاً للمناعة عند أخذ لقاحين مختلفين، في واقع الأمر إنها أقوى من الحصول على جرعتين من نفس اللقاح".

وتمنح نتائج الدراسة أملاً للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج إلى منح مواطنيها جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة في حالة عدم استقرار أو قرب نفاد إمداداتها من اللقاحات.

وأضاف سنابي: "توضح الدراسة أنه لا حاجة للالتزام بشكل صارم لمنح نفس نوع اللقاح في الجرعة الثانية، وإن كانت عملية التلقيح ستجري بشكل أسرع مع استخدام لقاحات مختلفة فلا بأس بذلك".

وقال باحثون في جامعة أكسفورد إنه في حالة الحصول على جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا يتبعها جرعة ثانية من لقاح مودرنا أو نوفافاكس، فإن الجسم ينتج أجساماً مضادة وخلايا تائية أكثر من تلك التي تنتجها جرعتان من لقاح أسترازينيكا.

وكشفت الدراسة التي شملت 1070 متطوعاً أيضاً أن جرعة أولى من لقاح فايزر-بيونتيك، تليها جرعة ثانية من لقاح مودرنا، تعطي نتيجة أفضل من الجرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك.

ووفقاً للدراسة التي نشرت في دورية لانسيت الطبية، لا توجد أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us