هاجمت مجموعة من القرود القاتلة بعض الكلاب المحلية، ما أدى إلى وفاة أكثر من 250 كلباً في إحدى القرى بمقاطعة ماهاراشترا الهندية، وفق وسائل إعلام محلية.

وقد استمرت هذه المعارك الضارية نحو شهر، وسحبت خلالها القرود الكلاب إلى أماكن عالية مثل بنايات وأشجار، وألقت بها من الأعلى بغضب، وذلك إثر قتل الكلاب قرداً رضيع.

وقال شهود عيان من القرية الهندية وقرى مجاورة لها إن القرود تنفذ فعلاً يبدو انتقامياً فيما يشبه عملية تطهير، وقد تمكنت من قتل جميع الكلاب في بعض القرى مثل قرية لافول.

وجاءت شرطة الغابات في محاولة لوضع حد لتلك المعركة، لكن القرود نجحت في الاختباء من الضباط بشكل كلي.

وحينما حاول سكان القرى التدخل وإنقاذ الكلاب أصابتهم القرود بجروح، بل وبدأت في مهاجمة الأطفال الصغار أيضاً، وذلك في إشارة إلى اكتساب القرود سلوكاً عدوانياً متزايداً خلال السنوات الأخيرة.