سياسة
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قُتل 250 كلباً.. ما سبب اندلاع معارك ضارية بين القرود والكلاب بقرى هندية؟
اندلعت معارك ضارية بين قرود مفترسة استهدفت جميع الكلاب في قرية ماراشترا الهندية والقرى المجاورة لها، واستمرت أكثر من شهر، ما سببها؟
قُتل 250 كلباً.. ما سبب اندلاع معارك ضارية بين القرود والكلاب بقرى هندية؟
جاءت شرطة الغابات في محاولة لوضع حد لتلك المعركة، لكن القرود نجحت في الاختباء من الضباط بشكل كلي / AFP
19 ديسمبر 2021

هاجمت مجموعة من القرود القاتلة بعض الكلاب المحلية، ما أدى إلى وفاة أكثر من 250 كلباً في إحدى القرى بمقاطعة ماهاراشترا الهندية، وفق وسائل إعلام محلية.

وقد استمرت هذه المعارك الضارية نحو شهر، وسحبت خلالها القرود الكلاب إلى أماكن عالية مثل بنايات وأشجار، وألقت بها من الأعلى بغضب، وذلك إثر قتل الكلاب قرداً رضيع.

وقال شهود عيان من القرية الهندية وقرى مجاورة لها إن القرود تنفذ فعلاً يبدو انتقامياً فيما يشبه عملية تطهير، وقد تمكنت من قتل جميع الكلاب في بعض القرى مثل قرية لافول.

وجاءت شرطة الغابات في محاولة لوضع حد لتلك المعركة، لكن القرود نجحت في الاختباء من الضباط بشكل كلي.

وحينما حاول سكان القرى التدخل وإنقاذ الكلاب أصابتهم القرود بجروح، بل وبدأت في مهاجمة الأطفال الصغار أيضاً، وذلك في إشارة إلى اكتساب القرود سلوكاً عدوانياً متزايداً خلال السنوات الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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