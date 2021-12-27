وقع اختيار الاتحاد الأوروبي الاثنين، على قصة المهاجرين من أصل تركي البروفيسور أوغور شاهين وزوجته الدكتورة أوزلم توريتشي، للفوز بلقب "القصص الأكثر إلهاماً لعام 2021".

جاء ذلك في تغريدة نشرها الاتحاد الأوروبي عبر حسابه على تويتر، أعلن فيها عن أكثر 7 قصص إلهاماً في العام الحالي، حسب تصنيف التكتل.

وقال الاتحاد: "جاءت قصة العالمين شاهين وتوريتشي، في المركز الأول على قائمة القصص الملهمة التي تعبّر عن التضامن والجدارة والأمل".

وأوضح أن قصة شاهين وتوريتشي حملت عنوان "قوة العلم"، مشيراً إلى أن التكريم جاء تقديراً لجهودهما في تطوير لقاح "بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وعقب دراستهما في الطب حقّق شاهين وتوريتشي، وهما من أبناء مهاجرين أتراك، نجاحات في مجالات متعددة، منها مناعة السرطان، والبيولوجيا الجزيئية، وتكنولوجيا لقاح الحمض النووي الريبي.

كما تمكنت شركة "بيونتك" الألمانية، التي أسسّها الزوجان عام 2008، من تطوير أول لقاح فعّال لفيروس كورونا في العالم في نوفمبر/تشرين الأول 2020 بالتعاون مع شريكتها الأمريكية "فايزر".