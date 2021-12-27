سياسة
2 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي يختار قصة تركيين لتكون الأكثر إلهاماً في 2021.. ما هي؟
أعلن الاتحاد الأوروبي عن أكثر 7 قصص إلهاماً العام الجاري، وحصد المركز الأول عالمان من أصل تركي.. ما قصتهما؟
الاتحاد الأوروبي يختار قصة تركيين لتكون الأكثر إلهاماً في 2021.. ما هي؟
قصة شاهين وتوريتشي حملت عنوان "قوة العلم"، وجاء التكريم تقديراً لجهودهما في تطوير لقاح "بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا / DPA
27 ديسمبر 2021

وقع اختيار الاتحاد الأوروبي الاثنين، على قصة المهاجرين من أصل تركي البروفيسور أوغور شاهين وزوجته الدكتورة أوزلم توريتشي، للفوز بلقب "القصص الأكثر إلهاماً لعام 2021".

جاء ذلك في تغريدة نشرها الاتحاد الأوروبي عبر حسابه على تويتر، أعلن فيها عن أكثر 7 قصص إلهاماً في العام الحالي، حسب تصنيف التكتل.

وقال الاتحاد: "جاءت قصة العالمين شاهين وتوريتشي، في المركز الأول على قائمة القصص الملهمة التي تعبّر عن التضامن والجدارة والأمل".

وأوضح أن قصة شاهين وتوريتشي حملت عنوان "قوة العلم"، مشيراً إلى أن التكريم جاء تقديراً لجهودهما في تطوير لقاح "بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وعقب دراستهما في الطب حقّق شاهين وتوريتشي، وهما من أبناء مهاجرين أتراك، نجاحات في مجالات متعددة، منها مناعة السرطان، والبيولوجيا الجزيئية، وتكنولوجيا لقاح الحمض النووي الريبي.

كما تمكنت شركة "بيونتك" الألمانية، التي أسسّها الزوجان عام 2008، من تطوير أول لقاح فعّال لفيروس كورونا في العالم في نوفمبر/تشرين الأول 2020 بالتعاون مع شريكتها الأمريكية "فايزر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us