أعلن الاتحاد الأوروبي، اختيار العالمين المهاجرين من أصل تركي، البروفيسور أوغور شاهين وزوجته أوزلم توريتشي، اللذين طوّرا لقاحاً لفيروس كورونا، للفوز بلقب "القصة الأكثر إلهاما لعام 2021".

وقال الاتحاد في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، إن أكثر من 7 قصص صُنّفت ضمن الملهمة للعام الحالي.

وقال الاتحاد: "جاءت قصة العالمين شاهين وتوريتشي، في المركز الأول على قائمة القصص الملهمة التي تعبّر عن التضامن والجدارة والأمل".

وأوضح أن قصة شاهين وتوريتشي حملت عنوان "قوة العلم"، مشيراً إلى أن التكريم جاء تقديراً لجهودهما في تطوير لقاح "بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وعقب إتمام دراستهما في الطب، حقق شاهين وتوريتشي، وهما من أبناء مهاجرين أتراك، نجاحات في مجالات متعددة، منها مناعة السرطان، والبيولوجيا الجزئية، وتكنولوجيا لقاح الحمض النووي الريبي، التي نتج عنها تطوير لقاح لفيروس كورونا.

كما تمكنت شركة "بيونتك" الألمانية، التي أسسها الزوجان عام 2008، من تطوير أول لقاح فعال لفيروس كورونا في العالم في نوفمبر/تشرين الأول 2020 بالتعاون مع شريكتها الأمريكية "فايزر".