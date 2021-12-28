سياسة
2 دقيقة قراءة
"الأكثر إلهاما في 2021".. عالمان من أصل تركي يفوزان بجائزة الاتحاد الأوروبي
فاز العالمان المهاجران من أصل تركي، البروفيسور أوغور شاهين وزوجته أوزلم توريتشي، اللذان طورا لقاحا لفيروس كورونا، بلقب "القصة الأكثر إلهاما لعام 2021"، وهي جائزة يمنحها الاتحاد الأوروبي سنوياً للقصص الأكثر إلهاما.
"الأكثر إلهاما في 2021".. عالمان من أصل تركي يفوزان بجائزة الاتحاد الأوروبي
التكريم جاء تقديراً لجهود الزوجين في تطوير لقاح "بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا
28 ديسمبر 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي، اختيار العالمين المهاجرين من أصل تركي، البروفيسور أوغور شاهين وزوجته أوزلم توريتشي، اللذين طوّرا لقاحاً لفيروس كورونا، للفوز بلقب "القصة الأكثر إلهاما لعام 2021".

وقال الاتحاد في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، إن أكثر من 7 قصص صُنّفت ضمن الملهمة للعام الحالي.

وقال الاتحاد: "جاءت قصة العالمين شاهين وتوريتشي، في المركز الأول على قائمة القصص الملهمة التي تعبّر عن التضامن والجدارة والأمل".

وأوضح أن قصة شاهين وتوريتشي حملت عنوان "قوة العلم"، مشيراً إلى أن التكريم جاء تقديراً لجهودهما في تطوير لقاح "بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وعقب إتمام دراستهما في الطب، حقق شاهين وتوريتشي، وهما من أبناء مهاجرين أتراك، نجاحات في مجالات متعددة، منها مناعة السرطان، والبيولوجيا الجزئية، وتكنولوجيا لقاح الحمض النووي الريبي، التي نتج عنها تطوير لقاح لفيروس كورونا.

كما تمكنت شركة "بيونتك" الألمانية، التي أسسها الزوجان عام 2008، من تطوير أول لقاح فعال لفيروس كورونا في العالم في نوفمبر/تشرين الأول 2020 بالتعاون مع شريكتها الأمريكية "فايزر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us