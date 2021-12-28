العالم
4 دقيقة قراءة
بعد 3500 عام.. عن ماذا كشفت جثة الملك الفرعوني أمنحتب الأول؟
علماء مصريون في القاهرة يصلون إلى معلومات ثمينة عن جثمان الملك الفرعوني أمنحتب الأول، مستخدمين تقنية التصوير المقطعي ليكشفوا تفاصيل عن جودة وبراعة تحنيط أسنانه والمجوهرات التي وُجدت في قبره.
بعد 3500 عام.. عن ماذا كشفت جثة الملك الفرعوني أمنحتب الأول؟
بعد 3500 عام جثة أمنحتب الأول تكشف أسرارها
28 ديسمبر 2021

توصّل علماء مصريون في القاهرة إلى معلومات ثمينة عن جثمان الملك الفرعوني أمنحتب الأول، عبر فكّ غلاف جثته، ليس فعلياً بل رقمياً، مستخدمين تقنية التصوير المقطعي المحوسب 3D computed tomography، ليكشفوا تفاصيل عن جودة وبراعة تحنيط أسنانه والمجوهرات التي وُجدت في قبره.

أمنحتب الأول ثاني ملوك الأسرة الثامنة عشر، اعتلى عرش مصر بعد وفاة والده أحمس الأول، واستطاع أن يحكم البلاد لمدة بلغت 21 عاماً تقريباً بين 1525 و1504 قبل الميلاد.

تقول أستاذة الأشعة في كلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتورة سحر سليم وهي جزء من فريق العمل الذي نجح في إزالة الغطاء عن أمنحتب الأول "إن ذقنه الضيق وأنفه الصغير وشعره المجعد يشبه والده (أحمس الأول) جسدياً". لكنها أبدت دهشتها بأسنانه "اللافتة للنظر" نسبة لشخص عاش منذ نحو 3500 عام، إذ حافظت طريقة تحنيط جثته عليها سليمة دون أي أضرار.

جثته "لغز"

وأوضحت سليم أن جثة الفرعون أمنحتب الأول المحنطة، كانت تمثّل لغزاً لدى العلماء نظراً لأنها واحدة من المومياوات الملكية القليلة التي لم تُفكك في العصر الحديث.

لكن الفحص باستخدام تقنية المسح المقطعي المحوسب ثلاثي الأبعاد (CT)، أظهر نتائج غير مسبوقة ورائعة، مكّنت العلماء من تقديم تفاصيل عن مظهره وبذخ المجوهرات التي دفنت بجواره.

تقول سليم: "نرى أن أمنحتب كان يبلغ من العمر 35 سنة عندما مات، وكان طوله نحو 169 سم (5 أقدام و 6 بوصات)، كان مختوناً ولديه أسنان جيدة"، و"كان يرتدي داخل غلاف جثته 30 تميمة وحزاماً ذهبياً فريداً مرصّعاً بخرز ذهبي".

لماذا نزع الكهنة الأغلفة عنه؟

"أمنحتب" اسمه يعني "آمون راض"، وكان اسم عرشه (ز سر كا رع) ويعني "المقدسة هي روح رع"، ويُنظر إليه كملك حكم مصر بسلام ما أتاح له الوقت للتركيز على التنظيم الإداري وبناء المعابد، وربما كان قد شارك والدته أحمس نفرتاري في الحكم.

ووفق علماء "المصريات"، فإن الكتابات الهيروغليفية التي فُكّت شفرتها، كشفت أن الكهنة فكّوا في القرن 11 قبل الميلاد، أي خلال حكم الأسرة 21، الغلاف عن أمنحتب من أجل إصلاح أضرار تسبب فيها لصوص المقابر.

لكن كثيرين تكهنوا بأن الكهنة فكّوا الغلاف عنه من أجل إعادة استخدام معدات الدفن الملكية الخاصة به أو سرقة حليّه.

لكن سليم أوضحت أن النتائج التي توصلوا إليها دحضت تلك النظريات وأظهرت أن الكهنة كانت لديهم "نوايا طيبة".

سبب الوفاة

لم يُعثر على القبر الأصلي لأمنحتب الأول أبداً. لكن جثته اكتُشفت عام 1881، في موقع بالأقصر حيث عُرف أن مسؤولي الأسرة 21 أخفوا مومياوات الملوك والنبلاء من أجل حمايتهم من سارقي القبور.

ومنزل أمنحتب الآن هو المتحف المصري في القاهرة. ولم يُفكك الغلاف الذي يغطيه بسبب أغلفة الكتان المثالية التي تغطيها "أكاليل من الدلفينيوم"، والنباتات النهرية المصرية، إضافة إلى جمال قناع الدفن الملون الخاص به.

وقد عُثر عند فتح تابوته لأول مرة على دبور محفوظ معه، ربما جذبته رائحة أكاليل الزهور، المحيطة بالجثة.

وقد كشف فريق البحث أن دماغ أمنحتب سليم، على عكس الملوك الآخرين بما فيهم توت عنخ آمون ورمسيس الثاني. ووصفت سليم المشروع بأنه كان مشوقاً، تماماً "مثل فك غلاف هدية".

وكان فريق العمل يطمح في العثور على أي دليل على كيفية وفاة الفرعون المصري لكن ثبت أن ذلك بعيد المنال.

تقول سليم: "لم نتمكن من العثور على أي جروح أو تشوه بسبب المرض لتبرير أسباب الوفاة، باستثناء العديد من التشوهات حدثت بعد الوفاة"، والتي رجّحت أنها وقعت على يد لصوص القبور بعد دفنه في المرة الأولى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us