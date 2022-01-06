سياسة
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لأوّل مرة في تاريخها.. غداً الجمعة يوم دوام رسمي في الإمارات
في نطاق نظام عمل أسبوعي مستحدث في دولة الإمارات، يبدأ موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية مباشرة عملهم غداً الجمعة، ليكون بذلك يوم الجمعة دواماً حكومياً لأوّل مرة في تاريخ البلاد.
لأوّل مرة في تاريخها.. غداً الجمعة يوم دوام رسمي في الإمارات
لأوّل مرة في تاريخها.. غداً الجمعة يوم دوام رسمي في الإمارات / AP
6 يناير 2022

في نطاق نظام العمل الأسبوعي المستحدث الّذي يدخل حيّز التنفيذ الأسبوع الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، يبدأ موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية، باستثناء ولاية الشارقة، مباشرة عملهم غداً الجمعة، ليكون بذلك يوم الجمعة دواماً حكومياً لأوّل مرة في تاريخ البلاد.

ومن المقرّر وفق النظام المُعلن أن يباشر الموظفون عملهم أيام الجمعة لمدة 4 ساعات ونصف فقط، بدءاً من السابعة والنصف صباحاً حتى منتصف الظهيرة.

وينصّ قانون العمل الذي يُطبَّق مع بداية العام الجديد 2022، على أن يبدأ الدوام الأسبوعي من الاثنين إلى الخميس، وعلى أن يكون الجمعة نصف يوم عمل، وتصبح بذلك العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، فيما يُضاف إلى ذلك الجمعة في ولاية الشارقة.

ونتيجة للنظام المستحدث، يُمنح الموظفون مرونة أيّام الجمعة، بحيث يمكن تطبيق ساعات الدوام المرنة، ونظام العمل عن بُعد في الجهات الاتحادية. كما تشرع المساجد بتوحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة عند الساعة 1:15 ظهراً على مدار العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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