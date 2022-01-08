سياسة
2 دقيقة قراءة
الهند ترفع القيود عن جمعية أسستها الأم تيريزا بعد انتقاد "مضايقة المسيحيين"
بعد أسابيع من قرار نصَّ على وقف التمويل الخارجي لجمعية خيرية أسستها الأم تيريزا، سمحت السلطات الهندية بعودة التمويل الخارجي لها.
الهند ترفع القيود عن جمعية أسستها الأم تيريزا بعد انتقاد "مضايقة المسيحيين"
أسست الراهبة الكاثوليكية الراحلة الأم تيريزا جمعية "المبشرين للأعمال الخيرية" عام 1950 / AFP
8 يناير 2022

سمحت السلطات الهندية بعودة التمويل الخارجي لجمعية خيرية أسستها الأم تيريزا، بعد أسابيع من قرار نص على وقفه واعتبره معارضون دليلاً إضافياً على المضايقات التي يتعرض لها المسيحيون في عهد الحكومة الهندوسية القومية.

في 25 ديسمبر/كانون الأول "رفض" تجديد رخصة الجمعية التي تتيح لها الحصول على تمويل من الخارج، حسب وزارة الداخلية الهندية. وأورد القرار أن ذلك يعود إلى "عدم إيفائها بشروط الأهلية" بموجب قانون المساهمة الخارجية، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وقالت سونيتا كومار التي كانت قريبة من الأم تيريزا إن الرخصة "جُددت" في نهاية المطاف.

وأسست الراهبة الكاثوليكية الراحلة الأم تيريزا التي كرست معظم حياتها لخدمة الفقراء في كالكوتا، جمعية "المبشرين للأعمال الخيرية" عام 1950. ويذكر أنها حازت جائزة نوبل للسلام قبل أن تعلن قديسة.

وتدير جمعيتها مراكز إيواء في أنحاء الهند. ووفق صحيفة "هندو" تلقت نحو 750 مليون دولار تمويلاً من الخارج في العام المالي 2020-2021.

واتُّهمت حكومة ناريندرا مودي بمنع الجمعيات الخيرية من الحصول على تمويل أجنبي.

والأسبوع الماضي أعلن فرع منظمة أوكسفام غير الحكومية في الهند أنه مُنع الحصول على التمويل الأجنبي، محذراً من أن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على أنشطته الإنسانية.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية عام 2020 وقف عملياتها في الهند بعد أن جمدت الحكومة حساباتها المصرفية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us