سمحت السلطات الهندية بعودة التمويل الخارجي لجمعية خيرية أسستها الأم تيريزا، بعد أسابيع من قرار نص على وقفه واعتبره معارضون دليلاً إضافياً على المضايقات التي يتعرض لها المسيحيون في عهد الحكومة الهندوسية القومية.

في 25 ديسمبر/كانون الأول "رفض" تجديد رخصة الجمعية التي تتيح لها الحصول على تمويل من الخارج، حسب وزارة الداخلية الهندية. وأورد القرار أن ذلك يعود إلى "عدم إيفائها بشروط الأهلية" بموجب قانون المساهمة الخارجية، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وقالت سونيتا كومار التي كانت قريبة من الأم تيريزا إن الرخصة "جُددت" في نهاية المطاف.

وأسست الراهبة الكاثوليكية الراحلة الأم تيريزا التي كرست معظم حياتها لخدمة الفقراء في كالكوتا، جمعية "المبشرين للأعمال الخيرية" عام 1950. ويذكر أنها حازت جائزة نوبل للسلام قبل أن تعلن قديسة.

وتدير جمعيتها مراكز إيواء في أنحاء الهند. ووفق صحيفة "هندو" تلقت نحو 750 مليون دولار تمويلاً من الخارج في العام المالي 2020-2021.

واتُّهمت حكومة ناريندرا مودي بمنع الجمعيات الخيرية من الحصول على تمويل أجنبي.

والأسبوع الماضي أعلن فرع منظمة أوكسفام غير الحكومية في الهند أنه مُنع الحصول على التمويل الأجنبي، محذراً من أن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على أنشطته الإنسانية.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية عام 2020 وقف عملياتها في الهند بعد أن جمدت الحكومة حساباتها المصرفية.