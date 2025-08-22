سياسة
زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب سواحل أمريكا الجنوبية.. ولا تحذير من تسونامي
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر مساء الخميس، منطقة ممر دريك بين سواحل أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
هزة أرضية قوية بقوة 7.5 درجات تضرب ممر دريك قرب القارة القطبية الجنوبية / AA Archive
منذ يوم واحد

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 22:16 بالتوقيت المحلي (02:16 ت غ)، على عمق يقدَّر بـ10.8 كيلومتر، مؤكدة عدم وجود خطر من حدوث موجات مدّ عاتية (تسونامي).

من جانبه، أكد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أنه "لا تهديد بوقوع تسونامي عقب الزلزال"، وذلك بعد أن كان أصدر تحذيراً وجيزاً للسواحل التشيلية سرعان ما جرى رفعه.

وكانت هيئة المسح الأمريكية قد أعلنت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 8 درجات، قبل أن تعيد تقدير شدته إلى 7.5 درجة، مشيرة إلى أن مركزه يقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر جنوب شرقي مدينة أوشوايا جنوبي الأرجنتين، التي يقطنها نحو 57 ألف نسمة.

بدورها، ذكرت هيئة علوم البحار والمحيطات التابعة للبحرية التشيلية أن الزلزال وقع على بعد 258 كيلومتراً شمال غربي قاعدة "فراي" في القارة القطبية الجنوبية، مشيرة إلى أنها أطلقت تحذيراً أولياً من تسونامي في نطاق تلك المنطقة قبل أن تستبعده لاحقاً.

مصدر:TRT Arabi
