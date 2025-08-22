وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 22:16 بالتوقيت المحلي (02:16 ت غ)، على عمق يقدَّر بـ10.8 كيلومتر، مؤكدة عدم وجود خطر من حدوث موجات مدّ عاتية (تسونامي).
من جانبه، أكد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أنه "لا تهديد بوقوع تسونامي عقب الزلزال"، وذلك بعد أن كان أصدر تحذيراً وجيزاً للسواحل التشيلية سرعان ما جرى رفعه.
وكانت هيئة المسح الأمريكية قد أعلنت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 8 درجات، قبل أن تعيد تقدير شدته إلى 7.5 درجة، مشيرة إلى أن مركزه يقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر جنوب شرقي مدينة أوشوايا جنوبي الأرجنتين، التي يقطنها نحو 57 ألف نسمة.
بدورها، ذكرت هيئة علوم البحار والمحيطات التابعة للبحرية التشيلية أن الزلزال وقع على بعد 258 كيلومتراً شمال غربي قاعدة "فراي" في القارة القطبية الجنوبية، مشيرة إلى أنها أطلقت تحذيراً أولياً من تسونامي في نطاق تلك المنطقة قبل أن تستبعده لاحقاً.