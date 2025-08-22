وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 22:16 بالتوقيت المحلي (02:16 ت غ)، على عمق يقدَّر بـ10.8 كيلومتر، مؤكدة عدم وجود خطر من حدوث موجات مدّ عاتية (تسونامي).

من جانبه، أكد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أنه "لا تهديد بوقوع تسونامي عقب الزلزال"، وذلك بعد أن كان أصدر تحذيراً وجيزاً للسواحل التشيلية سرعان ما جرى رفعه.