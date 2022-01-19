سياسة
2 دقيقة قراءة
اليوتيوبر الكويتي "أبو فلة" يجمع 11 مليون دولار لتدفئة اللاجئين
تمكن اليوتيوبر الكويتي الشهير باسم "أبو فلة" من جمع 11 مليون دولار، ضمن حملة أطلقها بهدف تدفئة اللاجئين في الشتاء، وذلك خلال 11 يوماً.
اليوتيوبر الكويتي "أبو فلة" يجمع 11 مليون دولار لتدفئة اللاجئين
دشن "أبو فلة" (24 عاماً) حملته في 7 يناير/كانون الثاني الجاري بقوله: "لن نخرج من هنا (الغرفة الزجاجية) قبل أن نجمع الـ10 ملايين دولار".
19 يناير 2022

نجح اليوتيوبر الكويتي الشهير باسم "أبو فلة" في جمع 11 مليون دولار، ضمن حملة أطلقها بهدف تدفئة اللاجئين في الشتاء، وذلك خلال 11 يوماً.

ونفّذ الشاب الكويتي بثّاً حيّاً على قناته عبر موقع المقاطع المصورة "يوتيوب"، طوال فترة وجوده داخل غرفة زجاجية في مدينة دبي، بلا انقطاع، لجمع تبرعات لحملة باسم "لنجعل شتاءهم أدفأ".

ودشن "أبو فلة" (24 عاماً) حملته في 7 يناير/كانون الثاني الجاري بقوله: "لن نخرج من هنا (الغرفة الزجاجية) قبل أن نجمع الـ10 ملايين دولار".

وتَمكَّن اليوتيوبر الكويتي من جمع 11 مليون دولار خلال 11 يوماً، ليعلن مساعدة 100 ألف أسرة من اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء.

وتداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوَّرة للحظة خروج "أبو فلة" من الغرفة الزجاجية في إمارة دبي بعد جمع التبرعات، إذ استقبله الحضور بتصفيق حارّ وتشجيع كبير.

فيما أشاد المغردون والمتابعون بالطريقة المبتكرة التي استطاع بها اليوتيوبر الكويتي جمع تبرعات بملايين الدولارات لصالح الأعمال الخيرية.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 نجح "أبو فلة" في جمع مليون دولار تبرعات ضمن حملة باسم "دفي قلوبهم"، لمساعدة نحو 17 ألف شخص من اللاجئين في الشرق الأوسط، عبر بث مباشر استمر نحو 28 ساعة.

و"أبو فلة" اسم الشهرة للشاب الكويتي حسن سليمان، وهو صانع محتوى ويوتيوبر خليجي شهير يتابعه على قناته أكثر من 23 مليون مشترك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us