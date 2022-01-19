نجح اليوتيوبر الكويتي الشهير باسم "أبو فلة" في جمع 11 مليون دولار، ضمن حملة أطلقها بهدف تدفئة اللاجئين في الشتاء، وذلك خلال 11 يوماً.

ونفّذ الشاب الكويتي بثّاً حيّاً على قناته عبر موقع المقاطع المصورة "يوتيوب"، طوال فترة وجوده داخل غرفة زجاجية في مدينة دبي، بلا انقطاع، لجمع تبرعات لحملة باسم "لنجعل شتاءهم أدفأ".

ودشن "أبو فلة" (24 عاماً) حملته في 7 يناير/كانون الثاني الجاري بقوله: "لن نخرج من هنا (الغرفة الزجاجية) قبل أن نجمع الـ10 ملايين دولار".

وتَمكَّن اليوتيوبر الكويتي من جمع 11 مليون دولار خلال 11 يوماً، ليعلن مساعدة 100 ألف أسرة من اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء.

وتداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوَّرة للحظة خروج "أبو فلة" من الغرفة الزجاجية في إمارة دبي بعد جمع التبرعات، إذ استقبله الحضور بتصفيق حارّ وتشجيع كبير.

فيما أشاد المغردون والمتابعون بالطريقة المبتكرة التي استطاع بها اليوتيوبر الكويتي جمع تبرعات بملايين الدولارات لصالح الأعمال الخيرية.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 نجح "أبو فلة" في جمع مليون دولار تبرعات ضمن حملة باسم "دفي قلوبهم"، لمساعدة نحو 17 ألف شخص من اللاجئين في الشرق الأوسط، عبر بث مباشر استمر نحو 28 ساعة.

و"أبو فلة" اسم الشهرة للشاب الكويتي حسن سليمان، وهو صانع محتوى ويوتيوبر خليجي شهير يتابعه على قناته أكثر من 23 مليون مشترك.